Памфилова назвала фейки о голосовании спланированной акцией

https://static.news.ru/photo/e986e084-ba97-11ea-bb7f-fa163e074e61_660.jpg Элла Памфилова Фото: ЦИК России/vk.com

Появление фейков во время голосования по поправкам в Конституцию РФ является заранее спланированной и хорошо подготовленной акцией. Об этом заявила глава ЦИК России Элла Памфилова. По её словам, пока избирательной системе удаётся справляться с такими вбросами.

Конечно, это (наличие фейков) волнует. Я знаю, что это абсолютно спланированная, хорошо подготовленная акция... каждый день у нас провокации какого-то рода. Ну, на войне как на войне, это их право, это делает нашей задачей бить аргументами и фактами и разоблачать, — цитирует её РИА Новости.

Глава ЦИК рассказала, что поначалу появление фейков её расстраивало и приходилось постоянно оправдываться. Сейчас в ЦИК научились перехватывать их и «бить по рукам».

В связи с пандемией коронавируса голосование, которое должно было состояться 22 апреля, власти перенесли на 1 июля. При этом фактически голосовать можно всю неделю, начиная с 25 июня.

В Нижегородской области и Москве жители могут проголосовать дистанционно, так как эти регионы стали участниками эксперимента по онлайн-голосованию. Оно продлится до 30 июня.

В бюллетенях избирателям предлагаются только два варианта ответа: «Да» и «Нет». Справа от них расположены квадраты, в которых граждане смогут отметить свой вариант. Голосование продлится до 1 июля.

На сегодняшний день в плебисците приняли участие более 40 млн избирателей, а в дистанционном электронном голосовании — 85% из тех, кто подал соответствующие заявки.

В списке изменений в Основной закон содержится несколько сотен нововведений. В том числе инициатива депутата Госдумы Валентины Терешковой об отказе от учёта предыдущих президентских сроков Путина. Это позволит ему снова занять пост в случае принятия поправок.

Ранее глава комитета Совета Федерации Андрей Клишас объяснил причину появления фейков о голосовании по поправкам в Конституцию тем, что нет реальных нарушений на участках. Он подчеркнул, что в качестве наблюдателей процесс контролируют 502 494 человека, что является уникальным опытом, писал NEWS.ru.