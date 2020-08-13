Собчак предостерегла Россию от повторения главной ошибки Лукашенко

https://static.news.ru/photo/95eb01ca-dd70-11ea-a44d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Жёсткий способ подавления протестов, который выбрал президент Белоруссии Александр Лукашенко, стал главной ошибкой в его правлении. Именно так заканчивается режим, когда правитель не в состоянии вовремя уйти и вообще понять, что сменяемость власти -единственный мирный путь развития государства, считает телеведущая и экс-кандидат в президенты России Ксения Собчак.

Подавление мирных акций лишь более чётко демонстрирует, что белорусы не поддерживают своего президента, считает она.

Есть приказы, которые может отдать цепляющийся за власть человек, но выполнять их — преступно, — написала Собчак в Instagram.

Она подчеркнула, что даже если «садистскими методами и всеми этими избиениями» удастся остановить волну протестов, все — в том числе и сам Лукашенко — уже будут знать, что власть в Белоруссии держится только на страхе, а не на демократическом выборе людей.

Телеведущая призвала россиян внимательно смотреть на опыт соседнего государства. Сейчас, по её словам, у известных личностей, пока нет смелости выносить в максимально публичную плоскость протесты в Хабаровске и жёсткие разгоны несанкционированных протестных акций в Москве. Однако, выразила уверенность Собчак, «всё еще придёт — и смелость, и желание».

Можно мухлевать, переписывая результаты выборов, но нельзя обмануть время и историю, резюмировала она.

В Белоруссии с 9 августа проходят массовые несанкционированные протестные акции. На улицы городов выходят тысячи людей, не согласных с официальными итогами выборов президента, после которых было объявлено о победе действующего главы государства. Помимо этого, работники предприятий по всей стране проводят забастовки.

По предварительным данным Центризбиркома, за Лукашенко проголосовали 80,08% избирателей, за его основного конкурента Светлану Тихановскую — 10,09%. Протестующие считают итоги выборов сфальсифицированными.

Акции сопровождаются жёсткими задержаниями. Силовики применяют водомёты, слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули. Поступает множество сообщений о непропорциональном и немотивированном применении насилия. С обеих сторон есть большое количество пострадавших. По меньшей мере один человек из числа протестующих в Минске погиб. Ещё один задержанный, который, по словам его близких, не участвовал в акциях, умер в больнице города Гродно.

Следственный комитет республики возбудил уголовные дела о массовых беспорядках и насилии по отношению к полицейским.