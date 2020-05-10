Путин заверил в готовности РФ отразить любое нападение

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Намерения Вашингтона заняться освоением космических ресурсов в формате «коалиции заинтересованных» вызывает у Москвы тревогу. Об этом заявил замглавы МИД России Сергей Рябков.

По его словам, Штаты планируют действовать в космосе по тому же принципу, что и на Земле: кто не с нами, тот против нас. Россия неоднократно предлагала альтернативный путь в виде...