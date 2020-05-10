Путин заверил в готовности РФ отразить любое нападение

https://static.news.ru/photo/a7ffd8ac-92b3-11ea-bc5c-fa163e074e61_660.jpgФото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Президент Владимир Путин 10 мая заявил о готовности России отразить любое нападение.
Наша страна на сегодня абсолютно надёжно защищена от любых посягательств извне, — цитирует РИА Новости главу государства.
Путин выступил в эфире «России 24».
Как писал NEWS.ru, президент заявил, что «при любых обстоятельствах» в 2020 году страна выполнит планы по укреплению армии и флота, оснащению их передовым оружием и техникой, «в том числе стратегическими, не имеющими до сих пор аналогов в мире».