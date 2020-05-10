Политика

Путин заверил в готовности РФ отразить любое нападение

14:33, 10 мая 2020 13
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президент Владимир Путин 10 мая заявил о готовности России отразить любое нападение.

Наша страна на сегодня абсолютно надёжно защищена от любых посягательств извне, — цитирует РИА Новости главу государства.

Путин выступил в эфире «России 24».

Как писал NEWS.ru, президент заявил, что «при любых обстоятельствах» в 2020 году страна выполнит планы по укреплению армии и флота, оснащению их передовым оружием и техникой, «в том числе стратегическими, не имеющими до сих пор аналогов в мире».

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