Путин поздравил главу Киргизии с Днём Победы

https://static.news.ru/photo/00248cf0-91c2-11ea-a001-fa163e074e61_660.jpg Владимир Путин и Сооронбай Жээнбеков Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Президент РФ Владимир Путин поздравил с Днём Победы главу Киргизии Сооронбая Жээнбекова с Днём Победы.

В своей поздравительной телеграмме российский лидер подчеркнул, что народы России и Кыргызстана сыграли важную роль в достижении победы в Великой Отечественной войне, доблестно сражавшись с врагом и почитая память тех, кто защищал мир на земле для будущих поколений.

Путин выразил уверенность, что давние «славные традиции дружбы и взаимопомощи» двух стран будут и впредь служить «надёжной основой для развития кыргызско-российских отношений в духе единства и стратегического партнёрства», а также взаимопомощи в решении современных задач, в том числе связанных с пандемией коронавируса.

Президент РФ пожелал всем ветеранам и работникам больниц из Кыргызстана крепкого здоровья, благополучия и долгой жизни.

Ранее NEWS.ru писал, что мэр Москвы Сергей Собянин поздравил ветеранов с 75-летием Победы в Великой Отечественной войне и выразил им слова благодарности. Он отметил, что День Победы является самым дорогим праздником, который объединяет огромную радость, искреннюю благодарность и боль невосполнимых утрат.