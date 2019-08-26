https://static.news.ru/photo/de317c98-c822-11e9-be4e-fa163e074e61_660.jpg Президент РФ Владимир Путин и Радий Хабиров Фото: kremlin.ru

Президент Российской Федерации Владимир Путин объяснил врио руководителя Башкирии Радию Хабирову значение продовольственного эмбарго, введённого в 2014 году и которое поддерживают в республике.

Глава региона рассказал, что недавно в субъекте начала работать французская компания, занимающаяся производством мягких сыров. Лидер поинтересовался, работают ли до сих пор российские ограничительные меры.

Селяне так и говорят: вы <...> держите эти санкции, потому что на самом деле это правда работает, — отчитался Хабиров.

Путин поправил чиновника, заявив, что это не санкции, а «ответные меры», пишет RNS .

В конце июня президент продлил продовольственное эмбарго против ряда западных стран, которые ввели ограничительные меры против Москвы, до 31 декабря 2020 года. Позже соответствующее постановление подписал глава кабмина Дмитрий Медведев.

Согласно документу, продлён запрет на импорт в РФ сельхозпродукции, сырья и продовольствия, странами происхождения которых являются: США, государства ЕС, Канада, Австралия, Норвегия, Украина, Албания, Черногория, Исландия и Лихтенштейн, по перечню согласно приложению.

Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал новый пакет антироссийских санкций США, которые вступят в силу 26 августа.

По его словам, Россия переживёт новые ограничительные меры так же, как и все предыдущие. Политик выразил мнение, что страна только усилится под новыми санкциями и продолжит своё стремительное развитие, писал News.ru.