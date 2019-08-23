Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал новый пакет антироссийских санкций США, которые вступят в силу 26 августа.
По его словам, Россия переживёт новые ограничительные меры так же, как и все предыдущие. Политик выразил мнение, что страна только усилится под новыми санкциями и продолжит своё стремительное развитие.
Уже пять лет они вводят эти санкции, прямо на потоке, я думаю, что они видят: особых результатов эти санкции не достигли, — приводит RT слова Джабарова.
Кроме того, он предположил, что Вашингтон пытается сдерживать Москву любой ценой, чтобы восстановить свою пошатнувшуюся позицию в мире.
Не будем нервничать, мы знаем, куда нам двигаться, я думаю, что от этого мы станем только сильнее, — констатировал сенатор.