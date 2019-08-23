https://static.news.ru/photo/65dbfdfc-8297-11e9-9cd8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал новый пакет антироссийских санкций США, которые вступят в силу 26 августа.

По его словам, Россия переживёт новые ограничительные меры так же, как и все предыдущие. Политик выразил мнение, что страна только усилится под новыми санкциями и продолжит своё стремительное развитие.

Уже пять лет они вводят эти санкции, прямо на потоке, я думаю, что они видят: особых результатов эти санкции не достигли, — приводит RT слова Джабарова.

Кроме того, он предположил, что Вашингтон пытается сдерживать Москву любой ценой, чтобы восстановить свою пошатнувшуюся позицию в мире.

Не будем нервничать, мы знаем, куда нам двигаться, я думаю, что от этого мы станем только сильнее, — констатировал сенатор.

Ранее News.ru писал о том, что 2 августа американский президент Дональд Трамп подписал указ о введении второго пакета санкций за предполагаемое использование Россией химоружия. Новый пакет санкций, предложенный конгрессменами Майклом Макколом и Элиотом Ленсом Энгелем 30 июля, является реакцией на отравление экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери в марте 2018 года в британском городе Солсбери.