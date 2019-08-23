https://static.news.ru/photo/91648534-c5ae-11e9-a521-fa163e074e61_660.jpg Леонид Слуцкий Фото: Сергей Булкин/News.ru

Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий прокомментировал второй пакет санкций США по делу Скрипалей. По его словам, это очередной акт в мощнейшей провокации Запада против России.

«Санкционная дубинка» превратилась в один из главных инструментов Вашингтона для продвижения собственных интересов на мировых рынках, — подчеркнул парламентарий.

Он считает, что подобные нечестные методы расширяют пропасть в российско-американском диалоге, но это не мешает развитию России, передаёт РИА Новости .

2 августа американский лидер Дональд Трамп подписал указ о введении второго пакета санкций за предполагаемое использование Россией химоружия. Новый пакет санкций, предложенный конгрессменами Майклом Макколом и Элиотом Ленсом Энгелем 30 июля, является реакцией на отравление бывшего британского агента и экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери в 2018 году.

Как писал News.ru, Госдепартамент США опубликовал официальное уведомление, в котором говорится, что второй пакет санкций по делу Скрипалей вступает в силу 26 августа.