https://static.news.ru/photo/98306b90-c5b2-11e9-a7bb-fa163e074e61_660.jpg Фото: I-Images/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Госдепартамент США опубликовал официальное уведомление, в котором говорится, что второй пакет санкций по делу Скрипалей вступает в силу 26 августа.

Уведомление размещено в электронной базе Федерального реестра США. Сам документ будет опубликован 26 августа, после чего ограничительные меры начнут действовать, передаёт ТАСС .

2 августа американский лидер Дональд Трамп подписал указ о введении второго пакета санкций за предполагаемое использование Россией химоружия. Новый пакет санкций, предложенный конгрессменами Майклом МакКолом и Элиотом Ленсом Энгелем 30 июля, является реакцией на отравление бывшего британского агента и экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери в 2018 году.

Как писал News.ru, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что США дискредитировали дело Скрипалей. Она уверена, что новые санкции, введённые против России, якобы доказывают, что инцидент в Солсбери был сфабрикован.