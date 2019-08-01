Американский лидер Дональд Трамп подписал указ о введении второго пакета санкций за предполагаемое использование Россией химоружия.
Новый пакет санкций, предложенный конгрессменами Майклом МакКолом и Элиотом Ленсом Энгелем 30 июля, является реакцией на отравление бывшего британского агента и экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери в 2018 году, пишет
Как писал News.ru ранее, сенаторы Крис Ван Холлен и Марко Рубио обратились к руководству комитетов по делам ВС обеих палат Конгресса США с просьбой включить станции против суверенного долга России в проект оборонного бюджета на следующий год. Инициатива носит название DETER Act (Defending Elections from Threats by Establishing Redlines Act) — законопроект «о защите выборов путём установления красных линий»