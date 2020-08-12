Помпео пригрозил РФ серьёзными последствиями за возможный сговор с талибами

https://static.news.ru/photo/61c0dd3e-8a5f-11ea-8053-fa163e074e61_660.jpg Майк Помпео Фото: Liu Jie/Xinhua/Global Look Press

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Россия заплатит «огромную цену», если подтвердятся обвинения в сговоре с талибами. По его словам, данная тема обсуждалась в разговоре с главой МИД России Сергеем Лавровым.

Если русские предлагают деньги за убийство американцев или западных людей в целом, то они должны будут заплатить огромную цену,— отметил Помпео в интервью, распространяемом пресс-службой Госдепа.

Госсекретарь добавил, что в случае появления доказательств Белый дом не потерпит такого поведения Москвы.

Газета Washington Post со ссылкой на сведения неназванных источников, близких к американским военным, 29 июня заявила, что несколько военнослужащих США были убиты в Афганистане из-за якобы сговора РФ с талибами. Издание утверждает, что эту информацию его источники получили от американских военных, которые занимались допросами захваченных в плен в Афганистане террористов в последние месяцы.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Майк Помпео провёл телефонный разговор с главой МИД России Сергеем Лавровым, в ходе которого потребовал от Москвы не выплачивать вознаграждения боевикам запрещённой в РФ группировки «Талибан» за убийства военнослужащих США. Об этом сообщила The New York Times. Отмечается, что разговор состоялся 13 июля.