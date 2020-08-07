NYT: Помпео предупредил Лаврова из-за «сговора» с талибами

https://static.news.ru/photo/d6b28592-d8e9-11ea-a04b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Xinhua/Global Look Press

Госсекретарь США Майк Помпео провёл телефонный разговор с главой МИД России Сергеем Лавровым, в ходе которого потребовал от Москвы не выплачивать вознаграждения боевикам запрещённой в РФ группировки «Талибан» за убийства военнослужащих США.

Об этом сообщила The New York Times. Отмечается, что разговор состоялся 13 июля. При этом официально Белый дом отрицал факт сговора Москвы с талибами.

В разговоре об этих выплатах господин Помпео ясно дал понять Лаврову, что существует "красная линия", и что США резко протестуют против существования такой программы, — сообщает издание.

При этом источник, рассказавший об этом разговоре, упомянул о «бешенстве» Помпео, когда ему доложили о выплатах за головы американских военных. Как отмечает газета, это первый известный случай, когда администрация Белого дома на официальном уровне обратилась к России из-за сообщений о «выплатах талибам», о которых ранее со ссылкой на источники в спецслужбах писали американские СМИ.

Ранее, вслед за The New York Times, 29 июня американская газета Washington Post со ссылкой на сведения неназванных источников, близких к американским военным, заявила, что несколько военнослужащих США были убиты в Афганистане из-за якобы сговора РФ с талибами. Издание утверждает, что эту информацию его источники получили от американских военных, которые занимались допросами захваченных в плен в Афганистане террористов в последние месяцы.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал ложью информацию о том, что Москва платила боевикам запрещённого в РФ движения «Талибан» за атаки на военных Соединённых Штатов в Афганистане. По его словам, подобные статьи, которые размещают «когда-то крупнейшие мировые, уважаемые и высококлассные» СМИ, не могут не вызывать сожаления. Кроме того, они в последнее время всё «чаще и чаще не гнушаются публиковать абсолютные "утки", что, конечно, не способствует продолжению их высокого реноме и престижа».

А президент Соединённых Штатов Дональд Трамп сообщил, что американские разведслужбы доложили ему о недостоверности распространяемой в СМИ информации о том, что российская сторона предлагала боевикам в Афганистане вознаграждение за убийство солдат ВС США. Как написал он в своём микроблоге, возможно, это ещё одно надувательство, связанное с Россией. Может быть, при помощи фейковых новостей The New York Times хочет выставить республиканцев в дурном свете, писал NEWS.ru.