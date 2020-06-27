WP обвинила «сговорившуюся» с талибами Россию в гибели американских солдат

https://static.news.ru/photo/42e3c9ac-b9b3-11ea-adb3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Xinhua/Global Look Press

Газета Washington Post со ссылкой на сведения неназванных источников, близких к американским военным, заявила, что несколько военнослужащих США были убиты в Афганистане из-за якобы сговора РФ с талибами.

Издание утверждает, что эту информацию его источники получили от американских военных, которые занимались допросами захваченных в плен в Афганистане террористов в последние месяцы. Утверждается, что один из инсайдеров — высокопоставленный чиновник США. Авторы материала заявляют, что в гибели нескольких американских солдат виновны представители России, предлагавшие связанным с талибами боевикам вознаграждение.

Однако, как пишет издание, его источникам неизвестно, сколько именно американских военных погибли из-за «сговора». Отмечается, что в общей сложности в 2018 году от обстрелов или самодельных взрывных устройств в Афганистане пострадали 10 солдат США, в 2019 — 16, в 2020 были убиты двое.

WP заявляет, что полученные данные обсуждались в Белом доме в марте этого года за закрытыми дверями. Якобы на этой встрече велась дискуссия о возможных мерах реагирования: от дипломатических предупреждений до санкций. Так, специальный посланник Белого дома по Афганистану Залмай Халилзад якобы предложил дать «прямой» ответ российской стороне.

Проверка разведданных, подчёркивают авторы статьи, может занять несколько недель и в ней должны участвовать ФБР и Агентство национальной безопасности. На просьбу прокомментировать ситуацию пресс-секретарь совета нацбезопасности Джон Ульот заявил, что достоверность данных о возможном вознаграждении от России для талибов за убийство американских военных пока оценивается. ЦРУ, Министерство обороны и Госдепартамент отказались от комментариев.

Ранее статья на ту же тему была опубликована изданием New York Times. В ней бездоказательно утверждалось, что военная разведка РФ якобы предлагала вознаграждение связанным с талибами боевикам за нападения на американских солдат в Афганистане.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг эти обвинения.

Участники радикального движения «Талибан» (организация запрещена на территории РФ) также опровергли заявления о получении денег от военной разведки России за нападения на бойцов США в Афганистане.

Как писал NEWS.ru ранее, президент США Дональд Трамп прокомментировал статью, опубликованную американским изданием The New York Times, которое утверждало, что Москва платила боевикам запрещённого в РФ движения «Талибан» за атаки на военных Соединённых Штатов в Афганистане.