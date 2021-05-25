Политолог посоветовал игнорировать слова Зеленского об аннексии Донбасса

https://static.news.ru/photo/71ee3dc8-bd3f-11eb-a941-96000091f725_660.jpg Владимир Зеленский Фото: president.gov.ua

К заявлениям президента Украины Владимира Зеленского по поводу аннексии непризнанных ДНР и ЛНР нужно относиться без всякого интереса. Об этом ФБА «Экономика сегодня» заявил эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер.

По его словам, подобные слова Зеленского следует игнорировать. Удалённости между Донбассом и Москвой не случится, поскольку ни одна из сторон этого не допустит, а что касается интеграции ДНР и ЛНР — это вопрос к Украине, считает Брутер.

Глава Украины может говорить всё что хочет, и этот процесс не остановить, — сказал он.

Политолог также сравнил выдачу российских паспортов с ситуацией с Румынией и Молдавией. По его словам, Бухарест выдал столько паспортов, что молдаване, наверное, уже латентно являются частью Евросоюза, однако Брюссель не выражает по этому поводу беспокойства.

Это обычные заявления Зеленского, которые на современном языке называются «хайпом». Громче всего «держите вора» кричат сами воры. Если Киеву есть что предложить этим территориям, то вопрос должен рассматриваться в том числе в рамках Минских соглашений. Если предложить нечего, то суть вопроса несущественна, — объяснил Брутер.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что выдача российских паспортов жителям Восточной Украины является первым шагом на пути к «аннексии».

Российский президент Владимир Путин весной 2019 года подписал указ по упрощению выдачи российских паспортов жителям Донбасса. Политик заявил, что эта мера носит гуманитарный характер и не направлена на создание проблем для властей Украины.