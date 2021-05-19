Зеленский назвал шагом к «аннексии» выдачу паспортов РФ жителям Украины

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Президент Украины Владимир Зеленский считает, что выдача российских паспортов жителям Восточной Украины является первым шагом на пути к «аннексии».

В январе депутаты пропрезидентской партии «Слуга народа» внеслив Верховную раду Украины законопроект о легализации двойного гражданства. По документу украинцы смогут иметь в том числе российский паспорт, правда они будут ограничены в избирательных правах: не смогут голосовать на выборах и выдвигать свою кандидатуру. Это произойдёт, потому что согласно украинскому законодательству, Россия признана страной агрессором.