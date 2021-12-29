Политолог оценил роль Евросоюза в переговорах США, НАТО и России

Россия, США и НАТО не будут прислушиваться к мнению Евросоюза в вопросе трёхсторонних переговоров о гарантиях безопасности и непродвижении Альянса не восток, заявил «ПолитЭксперту» политолог Яков Кедми. По его мнению, ни в Вашингтоне, ни даже в Брюсселе не будут принимать во внимание слова главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля, который своими высказываниями лишь пытается привлечь к себе внимание.

Переговоры идут между НАТО, США и Россией. И тогда где он со своей бесполезной, абсолютно ненужной организацией? Он решил заявить: «Вот у меня тоже есть своё мнение!» Да плевать все хотели на его мнение. Европа плюет на его мнение. НАТО плюет на его мнение. Соединённые Штаты плюют на его мнение. Это не играет никакой роли. Играет роль, что будет на переговорах, — будут решения или не будет решений, — отрезал Кедми.

По мнению политолога, точно так же никого не интересует, где будет «через месяц или два» генеральный секретарь НАТО. Кедми подчеркнул: важнее всего сейчас, будет ли существовать НАТО вообще, а также в каких границах и где будут стоять американские войска и вооружённые силы Альянса. При этом ни Жозеп Боррель, ни генсек НАТО, никак не влияют на решение этих вопросов, резюмировал Кедми.

Ранее Жозеп Боррель заявил, что требование Москвы о гарантиях безопасности и о прекращении расширения ЕС и НАТО на восток является «чисто российской повесткой с совершенно неприемлемыми условиями». Особенно, если говорить об Украине, подчеркнул он.