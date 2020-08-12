Политолог: Лондон собирается «замутить» против Москвы старые угрозы

https://static.news.ru/photo/d5b486f2-dc92-11ea-a84a-fa163e074e61_660.jpg Фото: ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Западные политики, в частности британские, давно уже не интересуются правдой, а хотят повторять «старые байки» о России, считает профессор ВШЭ и политолог Олег Матвейчев. Среди подобных «историй» — якобы стремление РФ подорвать мировой порядок с помощью участия в международных организациях. Кроме того, в конце июля 2020 года британский парламент обнародовал доклад о «вмешательстве» Кремля во внутреннюю политику королевства.

Эксперт добавил, что подобные байки придумали для предвыборной кампании Хиллари Клинтон, когда та собиралась стать президентом США, представляя Демократическую партию. На этом политик строила свою тактику по завоеванию симпатий электората.

А поскольку американские демократы — это «филиал » английской элиты (известна их тесная связь, они всегда выступали синхронно), поэтому они продолжают ту же самую песню. <...> Пытаются опять «замутить» старые «угрозы», говорить про всевозможные «вмешательства». Всё это и тогда было высосано из пальца, что было доказано прокурорскими расследованиями, — рассказал Матвейчев в эфире радиостанции Sputnik.

Он отметил, что западные СМИ давно стали фейк-ньюс, игнорирующими правду и вешающими лапшу на уши своим читателям или зрителям.

Накануне американская газета NYT узнала о смягчении формулировки доклада о вмешательстве РФ в выборы США. Ключевой вывод начальной версии Национальной разведки состоял в том, что Москва якобы оказывает предпочтение переизбранию действующего президента Дональда Трампа на второй срок. Этот вывод основывался на информации от некоего зарубежного источника. Лица, знакомые с содержанием исходной версии документа, считают информатора «надёжным на 100%».

Спецслужбы Соединённых Штатов считают, что Кремль вмешивался в ход президентской кампании 2016 года. Для расследования произошедшего был назначен специальный прокурор Роберт Мюллер. В итоге он признал, что не нашёл подтверждения возможно имевшемуся сговору с Россией. Сам Трамп неоднократно отвергал эти подозрения.

За информацию о вмешательствах Кремля в американские выборы Государственный департамент США предлагает россиянам денежное вознаграждение. Сообщения с предложением получить до $10 млн за такие данные американское внешнеполитическое ведомство рассылает на телефоны жителей РФ, писал NEWS.ru. Выборы президента США назначены на 3 ноября 2020 года.