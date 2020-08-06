Захарова отреагировала на массовую рассылку Госдепом сообщений россиянам

https://static.news.ru/photo/5e86f1ba-d7fa-11ea-9a62-fa163e074e61_660.jpg Мария Захарова Фото: MFA Russia/via Globallookpress.com

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Госдеп США действует вне рамок законности, предлагая россиянам вознаграждение за информацию о «вмешательстве» в американские выборы. Речь идёт о рассылке сообщений на номера российских граждан с предложением получить до $10 млн за такую информацию.

Вовлечение в сферу своих интересов широких слоёв населения за деньги вот таким способом, через обман, через прямую пропаганду, которая смешана с какой-то дезинформацией, и при этом всё это выдаётся за такую целенаправленную работу на основе некой законной базы, — ну, это, наверно, новое слово [в политике]. Насколько всё это находится в рамках законности? Очевидно, что не находится, — сказала она в эфире телеканала «Россия 24».

Захарова отметила, что подобные попытки завербовать граждан осуществляются в США регулярно.

5 августа 2020 года глава Госдепартамента США Майк Помпео заявил, что американское правительство готово заплатить по $10 млн каждому, кто сообщит информацию о лицах, которые пытаются вмешаться в процесс выборов. Награда будет идти в рамках программы «Вознаграждение за помощь правосудию». На что Мария Захарова предположила, что сайт Госдепа США «ляжет от доносов на соседей». Сегодня утром многие граждане РФ получили на свои мобильные эсэмэски со следующим текстом: «Госдеп США предлагает до $10 млн за информацию о вмешательстве в выборы в США. Если у вас есть информация, обращайтесь». Сообщения сопровождались гиперссылкой на сайт американской службы дипломатической безопасности.

Ранее Государственный департамент США опубликовал доклад «Основы российской экосистемы дезинформации и пропаганды», в котором инструментами пропаганды названы российские СМИ с государственным финансированием. По мнению составителей документа, эта «экосистема» состоит из официальных правительственных коммуникаций, финансируемого государством глобального вещания, культивации неких «подручных ресурсов», использования соцсетей «в качестве оружия» и «дезинформации с помощью деятельности в киберпространстве».

Посольство России в Вашингтоне опубликовало свой комментарий к этому докладу. Дипломаты назвали его попыткой заглушить предложения Москвы о возобновлении сотрудничества в ключевых сферах, писал NEWS.ru.