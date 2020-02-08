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Из-за желания человека переложить многие функции на машины в следующем столетии законы могут начать принимать роботы, а управлением страной займутся киборги. Так считает член комитета ГД по информационной политики Антон Горелкин, который написал об этом в своём Telegram-канале.

Депутат пояснил, что на эти мысли его навели слова нового министра цифрового развития Максута Шадаева, которые он произнёс на заседании думского комитета. Глава Министерства связи выразил мнение, что чиновники должны...