Депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская призвала ООН «вытравить» тех, кто приравнивает себя к последователям лидера украинских националистов Степана Бандеры.
Призываю ООН приравнять тех, кто называет себя бандеровцами, к пособникам Гитлера и объявить их в розыск, а также задерживать и сажать в тюрьму в любой стране мира, которая признает нацизм опасной заразой, — написал Поклонская в Facebook.
По её мнению, главными врагами украинского лидера Владимира Зеленского являются именно бандеровцы.
Как ранее писал NEWS.ru, российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал рассекреченный доклад американского разведуправления «Степан Бандера и Украинское государство в 1941 году».
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