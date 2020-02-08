Наталья Поклонская Наталья Поклонская Фото: Андрей Любимов/АГН «Москва»

Депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская призвала ООН «вытравить» тех, кто приравнивает себя к последователям лидера украинских националистов Степана Бандеры.

Призываю ООН приравнять тех, кто называет себя бандеровцами, к пособникам Гитлера и объявить их в розыск, а также задерживать и сажать в тюрьму в любой стране мира, которая признает нацизм опасной заразой, — написал Поклонская в Facebook.

По её мнению, главными врагами украинского лидера Владимира Зеленского являются именно бандеровцы.

Как ранее писал NEWS.ru, российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал рассекреченный доклад американского разведуправления «Степан Бандера и Украинское государство в 1941 году».

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