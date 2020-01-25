https://static.news.ru/photo/e644d7c8-3f13-11ea-b016-fa163e074e61_660.jpg Фото: Pavlo_bagmut/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал рассекреченный доклад американского разведуправления «Степан Бандера и Украинское государство в 1941 году».

Пушков отметил, что Украина отстаивает право каждой страны иметь собственных героев. Но с такими героями как Степан Бандера, названный в обнародованных ЦРУ бумагах личным агентом Гитлера, Украина может быть только изгоем, считает сенатор.

Как писал NEWS.ru ранее, Центральное разведуправление Соединённых Штатов выложило в открытый доступ несколько миллионов страниц рассекреченных архивных документов, около 300 из них посвящены Степану Бандере, лидеру «Организации украинских националистов» (запрещённая на территории РФ экстремистская организация). Позже выяснилось, что на самом деле документ «Степан Бандера и Украинское государство в 1941 году» не является результатом работы агентов ЦРУ. Это лишь перевод с русского языка статьи из меньшевистского журнала «Социалистический вестник», выходившего в Берлине, Париже и Нью-Йорке. Эту статью в 1951 году написал некто Петро Яровой. То есть изложенные в статье факты вряд ли в чём-то сильно расходятся с исторической правдой. Но документы опубликованы на сайте ведомства с 2013 года.