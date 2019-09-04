https://static.news.ru/photo/12f1d4fa-cfb2-11e9-a034-fa163e074e61_660.jpg Элла Памфилова Фото: Михаил Александров/ТАСС

Отказ в регистрации кандидатам в депутаты Мосгордумы стал только поводом для проведения несогласованных митингов в Москве. Об этом заявила руководитель Центризбиркома (ЦИК) Элла Памфилова.

По её мнению, общемировой кризис, санкционное давление и экономические процессы внутри страны создают благоприятные условия для недовольства работой правительства, пишет « Коммерсант ».

Не было бы выборов в Мосгордуму, нашёлся бы другой, ещё более эмоционально чувствительный повод, — сказала Памфилова.

При этом глава ЦИК не отрицает что столичные избирательные комиссии «откровенно подставились» и дали этот повод.

В пример она привела ситуацию с кандидатом от «Яблока» Сергеем Митрохиным. Ему удалось добиться регистрации через суд. Памфилова отметила, что если бы он пришёл в ЦИК, там бы его тоже зарегистрировали.

Потому что его документы и собранные подписи отвечали требованиям закона, — пояснила она.

Памфилова не согласилась с утверждением оппозиции о том, что в комиссии сидят только послушные власти люди. Она также рассказала о заявлениях некоторых оппозиционных кандидатов об ультиматуме — регистрация или протесты. При этом заявлялось это ещё до рассмотрения документов, уточнила Памфилова.

Сейчас ЦИК намерена провести анализ правомерности действий как московских комиссий, так и ряда комиссий в других регионах.

Ранее Памфилова сообщила, что сотрудники ЦИК передали в правоохранительные органы информацию о рассылке писем от её имени.