Отказ в регистрации кандидатам в депутаты Мосгордумы стал только поводом для проведения несогласованных митингов в Москве. Об этом заявила руководитель Центризбиркома (ЦИК) Элла Памфилова.
По её мнению, общемировой кризис, санкционное давление и экономические процессы внутри страны создают благоприятные условия для недовольства работой правительства, пишет «
Не было бы выборов в Мосгордуму, нашёлся бы другой, ещё более эмоционально чувствительный повод, — сказала Памфилова.
При этом глава ЦИК не отрицает что столичные избирательные комиссии «откровенно подставились» и дали этот повод.
В пример она привела ситуацию с кандидатом от «Яблока» Сергеем Митрохиным. Ему удалось добиться регистрации через суд. Памфилова отметила, что если бы он пришёл в ЦИК, там бы его тоже зарегистрировали.
Потому что его документы и собранные подписи отвечали требованиям закона, — пояснила она.
Памфилова не согласилась с утверждением оппозиции о том, что в комиссии сидят только послушные власти люди. Она также рассказала о заявлениях некоторых оппозиционных кандидатов об ультиматуме — регистрация или протесты. При этом заявлялось это ещё до рассмотрения документов, уточнила Памфилова.
Сейчас ЦИК намерена провести анализ правомерности действий как московских комиссий, так и ряда комиссий в других регионах.
Ранее Памфилова сообщила, что сотрудники ЦИК передали в правоохранительные органы информацию о рассылке писем от её имени.