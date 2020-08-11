Прошедший съезд партии «Новые люди» привлёк внимание к проблеме участия новоиспечённых партий как на местных выборах 13 сентября 2020 года, так и в следующем году в Государственную думу.

Действительно, нынешняя партийная система сложилась в основных чертах ещё в начале 90-х годов. КПРФ, ЛДПР, «Яблоко» — все они возникли тогда. «Партия власти» носила в различные годы разные названия, начиная с «Наш дом — Россия», а «Справедливая Россия» появилась в начале двухтысячных. Ничто так не показывает и не доказывает косность сложившейся конструкции, как личности несменяемых лидеров партий. Зюганов, Жириновский, Явлинский, Миронов руководят ими более четверти века (за исключением последнего, создавшего партию уже при Владимире Путине).

Подобная безальтернативность лидеров — следствие того, что партии являются партиями лишь формально. Они не отражают ничьих интересов, кроме интересов их руководителей и их ближайшего окружения. Они являются во всех смыслах ЗАО, контрольный пакет которого принадлежит вождю, и он же сдаёт партийный бренд на выборах тем или иным бизнес-группировкам.

До сегодняшнего дня такая ситуация в целом устраивала и Кремль, и общество. Последнему политика в целом была безразлична, все понимали, что от партий ничего не зависит, и их судьба мало кого волновала. Для Администрации президента (АП) же предсказуемость и управляемость парламентских (да и непарламентских) партий являлись именно тем, что и должно было быть — искомой стабильностью.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Однако у любой системы есть свойство старения и износа. Политика в данном случае исключением не является. Будет ли и в 2021 году старая колода исправно выручать Кремль и служить делу стабильности? Нынешние местные выборы (11 заксобраний и сотни муниципалитетов, если не считать ещё и губернаторские кампании) должны стать проверкой способностей малых партий продвигать свою марку, привлекать к себе избирателей. Есть ли возможность, что на них будут опробованы варианты с плавной заменой примелькавшихся парламентских партий? Или по крайней мере выведения их в публичное пространство из нынешнего «замороженного» состояния.

Всего в выборах имеет право принимать участие 41 партия. Партийные списки выставили (если не считать четыре парламентские партии) 12 «малых» партий. Кроме того, ряд партий выдвигают своих кандидатов. Итого, по подсчётам Эллы Памфиловой, 36 партий (вместе с парламентскими) участвуют выборах.

Сразу отметим — в условиях традиционно малого интереса к местным выборам, когда каждая кампания сугубо региональная, нет федеральной повестки, привлечь большое внимание избирателей затруднительно. Партия не может предъявить общую для всей страны программу.

Другая проблема заключается в том, что члены местных элит уже «распределены». Верхушка — в «Единой России», остальные — в парламентских партиях. Найти сильных, авторитетных, известных людей крайне трудно. «Нормальные» в маргинальные и неизвестные партии не пойдут (если вообще пойдут в политику). Приходится делать ставку на совсем не известных людей, чуть ли не с улицы. То есть находится какой-нибудь предприниматель или опытный активист, который идёт под брендом данной партии, а уж он приводит родственников, подчинённых, друзей и так далее.

Ну и самая большая проблема заключается в том, что «программы» пишут приглашённые политтехнологи в условиях всё-таки апатии избирателей. Соответственно, в них нет реальных целей и задач, которые бы шли от жизни, от насущных проблем избирателей. Точнее, нет путей решения. Программы составляются для картинки, для броского лозунга, а не для действительной работы. Но даже при этом получается совсем невообразимая каша.

Алексей Нечаев party.newpeople/facebook.com

Взять ту же партию «Новые люди». Вот выступление её лидера Алексея Нечаева: «Наши политические институты устарели, во власти дефицит творческой энергии, кадровые лифты не работают, нет притока новых людей, элита превратилась в несменяемую, в государственном управлении доминируют старые подходы и отжившие свой век идеи <...> сложные времена требуют новых решений, с которыми лучше всего справляются новые люди с новым взглядом на жизнь. Привести новых людей во власть — наше главное предложение избирателям». Есть тут хоть что-то, что может зацепить рядового избирателя? Казалось бы — дай ответ, будут ли при вашей власти строить в российских городах уродливые многоэтажки? Какое конкретно будет здравоохранение? Что изменится в школьных и вузовских программах? Как будете спасать русский язык? Ничего этого нет.

Впечатление такое, что новые партии отрабатывают скучный урок, который им самим по большому счёту неинтересен. Настоящего интереса к содержанию программ, к кадровой работе не просматривается. Видимо, и сезон-2020, и, скорее всего, поскольку времени уже мало остаётся, сезон-2021 пройдут под диктовку прежних политических сил, с тем же стандартным набором.

АП вряд ли пойдёт на рискованный эксперимент, как в 2011-м, когда была сделана попытка вбросить накануне выборов в публичное пространство партию Михаила Прохорова, а затем на ходу пришлось её убирать. Разумеется, какая-то из ныне зарегистрированных партий может стать площадкой для вытеснения «старичков». Но кого? У КПРФ своя твёрдо определённая ниша, из которой её не выбить, даже если она пойдёт не под предводительством Зюганова. ЛДПР — это партия одного человека, и если Жириновский будет в форме в 2021 году, то опять-таки его будет не убрать. Но даже в случае физической немощи Владимира Вольфовича ещё один раз на использовании его авторитета и имени проскочить будет можно. Остаются мироновские эсеры — самая невыразительная из всех партий. Их ниша довольно размыта, и тут возможен соблазн сыграть на мягкой социалистической риторике. Но опять — у Миронова и членство в Социнтерне, и парторганизации по всей стране. Надо будет предпринимать громадные организационные усилия, чтобы создать полноценную альтернативу. Кто за это возьмётся и кто это будет финансировать?

Поэтому как бы ни хотелось кому увидеть в 2021 году нечто свеженькое на политическом рынке, вряд ли стоит ожидать сенсаций. Да, скорее всего, какая-то из партий попытается что-то такое предложить, вспомним 2016 год и «Парнас» с его ставкой на Мальцева. Может, в рамках проекта «Наследник» для будущего президента страны будет организовано партстроительство. Но это также маловероятно: есть «Единая Россия» — зачем от неё отказываться? Лучше её как-то реформировать.