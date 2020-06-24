Участие военнослужащих Армении, Азербайджана, Китая и Индии в юбилейных торжествах по случаю 75-й годовщины Победы можно считать главной сенсацией прошедшего в Москве парада. Ещё пару дней назад китайские и индийские военные атаковали друг друга в Гималаях, а армянские и азербайджанские находятся в состоянии повышенной боевой готовности из-за неразрешимого вопроса Нагорного Карабаха. Тем не менее, военнослужащие этих стран встали сегодня, 24 июня, в общий парадный строй под знаменем Победы на Красной площади Москвы. И пусть глав этих государств не было на трибуне рядом с российским лидером Владимиром Путиным, произошедшее может серьёзно повлиять на политическое урегулирование конфликтных ситуаций между ближайшими партнёрами России.

В своём обращении к участникам парада и гражданам РФ Владимир Путин совсем не секвенировал внимание на внешнеполитической ситуации в мире. Он говорил о сохранении в памяти потомков подвига фронтовиков, отстоявших независимость и свободу некогда единой страны. В этом плане участие военнослужащих Армении и Азербайджана в праздничных мероприятиях является более чем логичным. Солдаты из этих республик когда-то плечом к плечу с другими представителями народов СССР отстояли это право в кровавой войне с нацистскими захватчиками.

kremlin.ru

Роли Индии и Китая в советской историографии Второй мировой войны не столь известны в российском обществе. При этом они не менее значимы для нашей победы. Индийские военные сражались вместе с британскими в Италии. Именно индийский корпус освободил Флоренцию от немецких войск. Китай внёс не менее значимый вклад в сдерживание японских войск на Дальнем Востоке. Практически четыре года китайские военные сдерживали продвижение Квантунской армии на территорию СССР. Благодаря этим усилиям не был открыт второй — антисоветский фронт. Историки обходят данный факт стороной, но случись такое, неизвестно куда повернул бы наш путь.

То, что, несмотря на серьёзные внешнеполитические противоречия, военнослужащие этих стран всё-таки прибыли в Москву на парад говорит о роли нашей страны в урегулировании сложных вопросов во взаимоотношениях других государств. Развести Нью-Дели и Пекин в Гималаях Москве вряд ли удастся. Также как и окончательно разрешить карабахский вопрос. Зато можно заморозить эти ситуации до появления каких-либо взаимных компромиссов у враждующих сторон. Возможно поэтому, сегодняшний парад в Москве был одним из менее зрелищных, но очень важных с внешнеполитической точки зрения.

Танк Т-90М Сергей Булкин/NEWS.ru

У торжественного мероприятия оказалось и ещё несколько знаковых точек. Первая из них — это завершение 10-летней программы перевооружения российской армии, на которую было потрачено 23 трлн рублей. Вторая заключается в том, что в этом году Россия отмечает 100-летие танкостроительной промышленности. Завершением программы стал показ новых машин, определяющих развитие и возможности Сухопутных войск и Воздушно-космических сил. Многие из них уже демонстрировались в ходе предыдущих парадов, но именно сегодня они были представлены в окончательном варианте. Это танки Т-90М «Прорыв», Т-80БВМ, несколько БМП с новым 57-мм автоматическим вооружением, противокорабельный комплекс «Бал», машина дистанционного минирования на шасси «КамАЗ» ИСДМ, облегченная версия тяжёлой огнемётной системы ТОС-1А «Буратино» — «Тосочка» и целая линейка новых зенитных систем: зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-СМ», противовоздушные комплексы «Бук-М3» и С-300В4, а также зенитная артиллерийская установка «Деривация-ПВО».

ТОС-1А Сергей Булкин/NEWS.ru

Историческая часть была не менее показательной. Танки Т-34-85 прибыли к нам из Лаоса. Их произвели в 1954-55 годах в Чехословакии. Тем не менее они уникальны, так как это последняя модификация боевой машины 1944 года. На ней впервые была применена технология стыковой сварки броневых плит, разработанная в Нижнем Тагиле на «Уралвагонзаводе». Она используется и сегодня при сварке бронекорпусов всех наших танков — Т-72Б3, Т-80БВМ, Т-90М и суперсовременного Т-14 «Армата».

Как бы там ни было, масштаб этого парада войдёт в историю. Более зрелищного, а самое главное насыщенного смыслами мероприятия в России ещё не проводилось. Впрочем, из-за пандемии COVID-19 празднование Дня Победы в этом году дважды станет предметом обсуждения в стране и мире. В последнее воскресенье июля состоится многомиллионный марш «Бессмертного полка», параллельно будет отмечаться День Военно-морского флота. В Калининграде, Санкт-Петербурге, Владивостоке, Каспийске и Севастополе на рейд встанут самые современные боевые корабли и подводные лодки. Все они были построены в рамках всё той же 10-летней программы перевооружения армии. Как и участники сегодняшнего парада в Москве, они станут материальным подтверждением её выполнения.

Что же касается иностранных делегаций, прибывших в Россию, несмотря на существующие противоречия и риск эскалации военных конфликтов, есть надежда, что именно в нашей столице может быть найден компромисс для преодоления существующих проблем. Во всяком случае именно Кремль сегодня демонстрирует решимость стать центром консолидации в сохранении памяти о войне и лидером в выстраивании равноправных отношений между союзниками.