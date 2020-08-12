Макрон выразил обеспокоенность ситуацией в Белоруссии в разговоре с Путиным

https://static.news.ru/photo/ac9ddeac-dcb6-11ea-97a4-fa163e074e61_660.jpg Эммануэль Макрон Фото: Panoramic/Global Look Press

Глава Франции Эммануэль Макрон выразил свою озабоченность ситуацией в Белоруссии во время телефонных переговоров с президентом России Владимиром Путиным. По информации Елисейского дворца, в Париже обеспокоены насилием, применённым минскими властями в отношении простых граждан во время протестов, связанных с недавними выборами руководителя республики.

Макрон добавил, что для урегулирования ситуации необходимо вернуться на «путь диалога», передаёт ТАСС. Во время беседы французский политик также попросил Путина принять участие в международном механизме помощи Ливану после мощного взрыва в порту Бейрута.

Кроме того, Макрон поделился впечатлениями от своей поездки в ближневосточное государство и рассказал об итогах организованной во Франции видеоконференции по мобилизации международной помощи стране. Президенты подтвердили позицию по поддержке национального единства и суверенитета Ливана и необходимость решения спорных вопросов самими ливанцами.

Также Путин и Макрон выразили заинтересованность в развитии торгово-экономических, политических и гуманитарных связей, а также в дальнейших шагах по укреплению безопасности и стабильности в Европе.

Как писал NEWS.ru, президент Франции был единственным политиком, который своевременно посетил место чудовищного взрыва в Бейруте и пообщался с пострадавшими. Теперь шаг Эммануэля Макрона широко трактуется как пиар на трагедии, однако вряд ли это верно.

Несмотря на кажущуюся скомканность французской внешней политики в Ливане и на Ближнем Востоке в целом, Париж активен в регионе, результативен в непубличной сфере и действительно способствует выходу республики из кризиса.