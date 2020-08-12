Путин поговорил с Макроном

https://static.news.ru/photo/dcf368da-dcaa-11ea-904c-fa163e074e61_660.jpg Владимир Путин и Эммануэль Макрон Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин провёл телефонные переговоры со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном. Они обсудили ситуацию в Белоруссии.

Инициативу проявила французская сторона, говорится на сайте Кремля.

Политики подробно рассмотрели обстановку в Ливане, сделав акцент на меры гуманитарной поддержки Парижа и Москвы. Макрон также поделился впечатлениями от своей поездки в ближневосточное государство и рассказал об итогах организованной во Франции видеоконференции по мобилизации международной помощи стране. Президенты подтвердили позицию по поддержке национального единства и суверенитета Ливана, а также необходимость решения спорных вопросов самими ливанцами.

Также Путин и Макрон выразили заинтересованность в развитии торгово-экономических, политических и гуманитарных связей, а также в дальнейших шагах по укреплению безопасности и стабильности в Европе.

Особо отмечена важность дальнейшего сотрудничества по противодействию распространению коронавирусной инфекции, в том числе с учётом регистрации в России вакцины для профилактики этого заболевания, — говорится в заявлении Кремля.

Российский президент выразил соболезнования в связи с гибелью граждан Франции в Нигере.

Как писал NEWS.ru, президент Франции был единственным политиком, который своевременно посетил место чудовищного взрыва в Бейруте и пообщался с пострадавшими. Теперь шаг Эммануэля Макрона широко трактуется как пиар на трагедии, однако вряд ли это верно. Несмотря на кажущуюся скомканность французской внешней политики в Ливане и на Ближнем Востоке в целом, Париж активен в регионе, результативен в непубличной сфере и действительно способствует выходу республики из кризиса.