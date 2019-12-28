Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков рассказал, что российский лидер некоторым образом влияет на процесс обмена пленными между Украиной и самопровозглашёнными республиками Донбасса, однако непосредственно в процесс не вмешивается.
Как
Ранее, как сообщал NEWS.ru, Кремль оценил разницу в подходе к конфликту в Донбассе между бывшим и нынешним президентами Украины. Дмитрий Песков напомнил, что Пётр Порошенко начал войну, а действующий глава государства Владимир Зеленский строил свою предвыборную программу на обещаниях завершить её.
Последний обмен пленными между Украиной, ДНР и ЛНР прошёл 29 декабря. Киеву в рамках процесса самопровозглашённые республики Донбасса передали 76 человек.
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