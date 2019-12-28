https://static.news.ru/photo/bf8ec212-2af3-11ea-aa80-fa163e074e61_660.jpg Фото: Alexander Rekun/Global Look Press

Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков рассказал, что российский лидер некоторым образом влияет на процесс обмена пленными между Украиной и самопровозглашёнными республиками Донбасса, однако непосредственно в процесс не вмешивается.

Как передаёт «ПолитЭксперт», Песков в очередной раз подчеркнул, что мероприятия по обмену проводятся сторонами гражданского конфликта, к которому Москва не имеет никакого отношения. Также пресс-секретарь отметил, что процесс обмена между Киевом, Донецком и Луганском значительно упростил бы прямой контакт между сторонами без посредников, однако в настоящий момент он отсутствует.

Ранее, как сообщал NEWS.ru, Кремль оценил разницу в подходе к конфликту в Донбассе между бывшим и нынешним президентами Украины. Дмитрий Песков напомнил, что Пётр Порошенко начал войну, а действующий глава государства Владимир Зеленский строил свою предвыборную программу на обещаниях завершить её.

Последний обмен пленными между Украиной, ДНР и ЛНР прошёл 29 декабря. Киеву в рамках процесса самопровозглашённые республики Донбасса передали 76 человек.