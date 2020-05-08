Китайский посол поздравил россиян с Днём Победы

https://static.news.ru/photo/eb73c994-91ce-11ea-80d0-fa163e074e61_660.jpg Чжан Ханьхуэй Фото: Evgeny Sinitsyn/Xinhua/Global Look Press

Посол Китая в РФ Чжан Ханьхуэй и сотрудники диппредставительства поздравили Россию 75-летием Победы. Они также выразили поддержку гражданам дружественного государства в борьбе с новым «невидимым врагом» — коронавирусной инфекцией.

Победа в Великой Отечественной войне — героический подвиг русского народа. Китайский народ смотрит на Россию как на великое государство, а на Москву — как на город-герой, — цитирует ТАСС обращение посла.

К нему присоединились и девять молодых дипломатов посольства. Они подчеркнули, что российский народ всегда выходил победителем из всех трудностей. Поэтому и война нынешнего времени — борьба с коронавирусом — не станет исключением.

Особо отметили в диппредставительстве усилия большого числа медицинских работников и волонтёров в России, которые «ведут ожесточённый бой, единым фронтом выступают против общего врага».

Ранее NEWS.ru писал, что россиян поздравил президент Владимир Путин. Он пообещал широко отметить 75-летие Победы после окончания пандемии коронавируса.