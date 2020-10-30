Замена Медведевой: в группе Тутберидзе подрастает новая звёздочка

На третьем этапе Кубка России фигуристка из группы Этери Тутберидзе Аделия Петросян выиграла соревнования среди девушек. Это первая серьёзная победа 13-летней фигуристки. Однако не спортивные достижения привлекли внимание общественности к Аделии. После победы в Сочи в Сети в очередной раз развернулась дискуссия в отношении того, насколько Петросян похожа на другую звезду команды Тутберидзе Евгению Медведеву. Есть ли в действительности сходство между фигуристками и сможет ли Петросян в будущем превзойти двукратную чемпионку мира, рассказывает NEWS.ru.

Впервые общественность узнала о Петросян после перехода фигуристки в группу Этери Тутберидзе из «Москвича» два года назад. Трансфер, как это часто бывает, когда дело касается команды именитого тренера, не прошёл для фигуристки бесследно. Петросян стала быстро прибавлять, её выступления с каждым разом стали становиться всё более стабильными. Как итог, Петросян в прошедшем сезоне заняла шестое место на первенстве России среди юниоров и стала третьей в Финале Кубка России (для понимания: на одном из состязаний сезона 2018/19 спортсменка заняла 28-ю строчку). А своим выступлением на первенстве страны она и вовсе впечатлила заслуженного тренера СССР Татьяну Тарасову.

Прелестная каталась девочка с этими круглыми глазами под Эдит Пиаф. Думаешь, что кататься под такую музыку ей рано в её возрасте, а потом ловишь себя на мысли, что и чёрт с ним. Эта девочка всё равно восхитительна, она слышит эту музыку, — сказала Тарасова о Петросян в интервью РИА Новости.

Аделия Петросян adeliya_petrosian/instagram.com

Ещё в прошлом сезоне многие стали подмечать удивительное сходство между Петросян и Медведевой. В новом сезоне дискуссия на этот счёт продолжилась. К слову, в мае вслед за оглушительным переходом Трусовой и некоторых других юных фигуристок из группы Тутберидзе к Евгению Плющенко появилась новость, что Аделия Петросян проследовала по стопам предшественниц, но в итоге информация, опубликованная на американском фигурном канале The Skating Lesson, оказалась недействительной. Юная фигуристка продолжила заниматься в команде Тутберидзе, а уже через пару месяцев встретилась с Евгенией Медведевой, которая вернулась на родину после канадского турне. Итак, почему же их постоянно сравнивают?

На то есть несколько причин. Во-первых, параллель между Петросян и Медведевой стали проводить из-за внешнего вида. Если обратиться к старым выступлениям или фотографиям Евгении, где фигуристка находится приблизительно в том же возрасте, что и сейчас Петросян, то можно заметить отчётливые внешние сходства — темные волосы, большие и карие глаза. Эти внешние совпадения многие фанаты связывают в том числе и с армянскими корнями обеих фигуристок (отец двукратной чемпионки мира является армянином).

Во-вторых, спортсменки очень похожи по манере катания. И это куда более важное связующее звено. Дело в том, что Петросян в отличие от своих сверстниц из группы Тутберидзе не обладает сложной технической базой. Она берёт другим — компонентами. Аделия уже сейчас на высоком уровне выполняет вращения, она обладает отличным скольжением и в целом скоростным катанием. Даже на прошедших соревнованиях в Сочи она смогла обойти свою основную оппонентку Елизавету Берестовскую, несмотря на то, что в арсенале подопечной Сергея Давыдова было два четверых прыжка, а у Петросян — ни одного (помогли бонусы за вращения и оценка за компоненты). Ещё одной характерной особенностью 13-летней фигуристки является то, что она невероятным образом чувствует музыку и может донести до публики (и до судей, само собой) почти любой образ. «Танго», Эдит Пиаф — не самые лёгкие постановки для столь юного возраста, но Петросян с ними справляться на отлично. Гибкость, лёгкость, невероятная энергетика — то, что сразу же бросается в глаза, когда речь идёт о Аделии. И в этом они очень похожи с Медведевой. Высокие баллы за компоненты, чувство музыки, передача образов — то, что на протяжении долгих лет выделяло Медведеву из общей массы фигуристок. Теперь у двукратной чемпионки мира появилась ещё одна маленькая конкурента. К слову, сама Петросян к сравнениям с Медведевой относится спокойно, отмечая, что подобные параллели её даже забавляют.

Я очень уважаю Евгению Медведеву, она очень хороший человек. Такое сравнение даже как-то поднимает мне настроение. Иногда у нас с Евгенией даже получается покататься на одном льду, — передаёт слова Петросян ТАСС.

Впрочем, Петросян может гордиться не только сравнениями с Медведевой. Есть все предпосылки к тому, чтобы юная фигуристка в будущем превзошла успехи серебряного призёра олимпийских игр. Мало того, что Аделия уже сейчас без проблем выполняет все тройные прыжки (например, в отличие от Медведевой, она приземляет лутц на верное ребро), так ещё у неё есть потенциал к тому, чтобы в ближайшее время усилить программы прыжками категории ультра-си. К слову, работа над этим ведётся ещё с предыдущего сезона. В 2019 году Сергей Розанов, который вёл работу с юными ученицами в команде Тутберидзе, утверждал, что элементы ультра-си у Петросян — это лишь дело времени. После соревнований в Сочи Аделия отметила, что намерена разучить тулуп, как только закончатся все крупные соревнования в нынешнем сезоне.

Что же, будем ждать. Потенциал в любом случае у фигуристки большой. Главное, не потеряться в сверхконкурентной среде команды Тутберидзе. Но это уже совсем другая история.