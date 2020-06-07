Другие

У легкоатлетки Семени и её жены родилась дочь

20:40, 07 июня 2020
Фото: instagram.com/castersemenya800m

У южноафриканской двукратной олимпийской чемпионки легкоатлетки Кастер Семени и её супруги Виолет Рассебоя родилась дочь.

В последние дни спортсменка стала выкладывать фотографии на детскую тематику, однако Daily Sun сообщает, что ребёнок появился на свет несколько месяцев назад.

ÐÐ¾ÑÐ¼Ð¾ÑÑÐµÑÑ ÑÑÑ Ð¿ÑÐ±Ð»Ð¸ÐºÐ°ÑÐ¸Ñ Ð² Instagram

ÐÑÐ±Ð»Ð¸ÐºÐ°ÑÐ¸Ñ Ð¾Ñ Caster Semenya (@castersemenya800m)

По информации СМИ, девочку назвали Орой.

ÐÐ¾ÑÐ¼Ð¾ÑÑÐµÑÑ ÑÑÑ Ð¿ÑÐ±Ð»Ð¸ÐºÐ°ÑÐ¸Ñ Ð² Instagram

ÐÑÐ±Ð»Ð¸ÐºÐ°ÑÐ¸Ñ Ð¾Ñ Ledile Violet (@ledile_violet_s)

Ранее NEWS.ru писал, что южноафриканская легкоатлетка Кастер Семеня отстояла своё право выступать на международных соревнованиях. Федеральный суд Швейцарии удовлетворил её апелляцию и постановил приостановить действие новых правил Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF).

Добавьте наши новости в избранные источники

News.ru в соцсетях