У легкоатлетки Семени и её жены родилась дочь

У южноафриканской двукратной олимпийской чемпионки легкоатлетки Кастер Семени и её супруги Виолет Рассебоя родилась дочь.
В последние дни спортсменка стала выкладывать фотографии на детскую тематику, однако Daily Sun сообщает, что ребёнок появился на свет несколько месяцев назад.
По информации СМИ, девочку назвали Орой.
Ранее NEWS.ru писал, что южноафриканская легкоатлетка Кастер Семеня отстояла своё право выступать на международных соревнованиях. Федеральный суд Швейцарии удовлетворил её апелляцию и постановил приостановить действие новых правил Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF).
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