У легкоатлетки Семени и её жены родилась дочь

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Международный союз биатлонистов (IBU) объявил кандидатов на проведение чемпионатов мира в 2024 и 2025 годах.

На проведение чемпионата мира по биатлону 2024 года была получена лишь одна заявка от чешского города Нове-Место, сообщает пресс-служба IBU. На чемпионат мира 2025 года претендуют три города: Ленцерхайде (Швейцария),...