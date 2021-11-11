Сбежавшая из Белоруссии легкоатлетка высказалась о задержании Романовской

Белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская, отказавшаяся возвращаться на родину после конфликта с руководством сборной страны на Олимпиаде в Токио, прокомментировала новость о задержании чемпионки мира по лыжному фристайлу в акробатических прыжках Александры Романовской. Спортсменка опубликовала соответствующее сообщение на своей странице в Instagram.

Когда это всё прекратится? — спросила Тимановская в сторис Instagram.

Новость о том, что Тимановскую насильно вывезут в Белоруссию из Токио, появилась 1 августа. В Instagram она раскритиковала правительство за то, что те «облажались» с допинг-тестами, из-за чего некоторые спортсменки не смогли отправиться на первую в жизни Олимпиаду, а ей сообщили о необходимости участвовать в эстафете 4×400. Позже она попросила политического убежища. Спортсменка призналась, что изначально не планировала это делать.

Ранее сообщалось, что чемпионка мира по лыжному фристайлу в акробатических прыжках Александра Романовская была задержана в Минске. Как сообщает Telegram-канал Фонда спортивной солидарности (BSSF), спортсменка находится в столичном ИВС.