В Белоруссии задержана чемпионка мира по фристайлу Романовская

Чемпионка мира по лыжному фристайлу в акробатических прыжках белоруска Александра Романовская была задержана в Минске. Спортсменка находится в столичном изоляторе временного содержания, сообщает Telegram-канал Фонда спортивной солидарности (BSSF).
Фристайлистка
Сначала девушка была доставлена в Партизанский РУВД Минска, затем она была направлена в столичный ИВС. Также
Романовская завоевала золотую медаль на чемпионате мира 2019 года в американском Парк-Сити, а также взяла две награды высшей пробы на Универсиаде в Красноярске.
Ранее белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская рассказала о жизни в Польше после вынужденного переезда из-за конфликта, возникшего с руководством сборной страны на Олимпиаде в Токио. Спортсменка сообщила, что она не может выйти из дома без охраны.