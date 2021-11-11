В Белоруссии задержана чемпионка мира по фристайлу Романовская

Чемпионка мира по лыжному фристайлу в акробатических прыжках белоруска Александра Романовская была задержана в Минске. Спортсменка находится в столичном изоляторе временного содержания, сообщает Telegram-канал Фонда спортивной солидарности (BSSF).

Фристайлистка была задержана 10 ноября после того, как она провела тренировку.

Сначала девушка была доставлена в Партизанский РУВД Минска, затем она была направлена в столичный ИВС. Также сообщается , что суд над Романовской должен пройти 11 ноября. По предварительным данным, спортсменку задержали по ст. 24.3 КоАП Белоруссии «Неповиновение законному распоряжению или требованию должностного лица при исполнении им служебных полномочий».

Романовская завоевала золотую медаль на чемпионате мира 2019 года в американском Парк-Сити, а также взяла две награды высшей пробы на Универсиаде в Красноярске.

Ранее белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская рассказала о жизни в Польше после вынужденного переезда из-за конфликта, возникшего с руководством сборной страны на Олимпиаде в Токио. Спортсменка сообщила, что она не может выйти из дома без охраны.