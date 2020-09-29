Почему олимпийский чемпион Крюков променял Россию на Китай

Никита Крюков — один из сильнейших лыжников своего поколения. На его счету олимпийское золото Ванкувера, сочинское серебро в командном зачёте и медали всех проб чемпионатов мира. В 2019-м спортсмен завершил профессиональную карьеру, а в 2020 году стал тренером сборной Китая. Об отъезде Крюкова в Поднебесную, уровне китайской сборной и предложениях из России рассказывает NEWS.ru тренер российского лыжника Юрий Каминский.

Долгое время не было более сильного спринтера в лыжных гонках. Начиная с 2010 года Крюков доминировал на мировой арене. Сначала взял золото в Ванкувере, затем привёз несколько медалей чемпионатов мира — бронзу из Норвегии, золото из Италии (в двух дисциплинах) и серебро из Швеции. Домашняя Олимпиада тоже не прошла бесследно: завоевал серебро в командном зачёте. Однако не только олимпийскими достижениями предстояло спортсмену войти в историю. В 2017 году он с Сергеем Устюговым выиграл командный спринт в финском Лахти. Третья по счёту медаль высшей пробы чемпионата мира сделала его единственным спортсменом в советской и российской истории, кто достигал такого же результата. Но несмотря на успех в Финляндии, дальше карьера Крюкова пошла на спад. И большую роль в этой истории сыграл допинговый скандал.

В 2017 году Международный олимпийский комитет (МОК) лишил Крюкова серебряной медали и отстранил от участия в Олимпийских играх из-за нарушения антидопинговых правил. Правда, уже в 2018 году спортсмена оправдали, но эта ситуация сильно отразилась в том числе на мотивации спортсмена. А это, в свою очередь, вылилось в прекращение спортивной карьеры. Проработав больше года в своей лыжной академии, он отправился покорять новые горизонты. И, кажется, к новому вызову титулованный спортсмен готов на все сто процентов.

Пока ещё в прострации, приеду на место — всё выясню и пойму, как работать дальше. Когда особо нечего терять, ты готов ехать. Во-первых, это заграничный опыт, о котором многие, наверное, просто мечтают, а тут представилась такая возможность, и упускать её нельзя, — передаёт слова Крюкова «Матч ТВ».

Не сомневается, что у Никиты получится проявить себя, и его бывший тренер Юрий Каминский.

— Как вы восприняли известие о том, что Никита Крюков возглавил сборную Китая по лыжным гонкам?

— Я воспринял эту новость спокойно, потому что я об этом знал ещё в прошлом году. Понадобилось некоторое время, чтобы всё обдумать. В итоге Никита принял предложение.

Никита Крюков Сергей Фадеичев/ТАСС

— Это хороший тренерский старт для Никиты?

— Возглавить национальную сборную — это неплохой старт, хоть и национальная команда Китая не самая сильная. Но они проводят Олимпийские игры на своей территории, поэтому приложат все усилия, чтобы выступить наилучшим образом, выжать максимум из тех спортсменов, которые есть. Для Никиты это будет определённая школа, да и китайцы получат большой опыт. Крюков обладает большим количеством навыков.

— Вообще, что из себя представляет сборная Китая по лыжным гонкам?

— Мне сам Никита недавно рассказывал, что сейчас состав команды тасуют. Насколько я знаю, там нет стабильной команды. Несколько лет назад я общался с китайцами, мы были вместе на сборе в Албании. Как я понимаю, команда у них меняется стремительно. Это связано, скорее всего, с тем, что они недовольны своими результатами. С другой стороны, это очень закрытая страна и команды у них очень закрытые, поэтому мы мало о чём можем судить наверняка. Для меня, например, стало открытием, что у них, оказывается, лыжный тоннель в горах есть, где они сейчас чемпионат проводят.

Известно, что они сейчас развивают серьёзную инфраструктуру. При определённом вложении средств они придут к результату. И материальная составляющая здесь — самая лёгкая часть. Куда важнее мозги: это тренеры, методисты и все специалисты, которые работают с командой. Это самая дефицитная часть. Сейчас они массивно пытаются усилить эту составляющую за счёт приглашения специалистов из Норвегии, Швеции, Эстонии и России.

— Но при этом они не боятся ставить высокие цели. По словам Никиты, одна из главных целей, которую поставили перед ним китайцы, — это пьедестал Олимпийских игр. Это осуществимая задача?

— Если говорить об уровне спортсменов, то из того, что мы видели на этапе Кубка мира в прошлом году, у них два спортсмена попадали в тридцатку на спринте. Именно поэтому они пригласили Никиту, он как спринтер им нужен прежде всего. И под этих спортсменов, видимо, будет заточена работа, они у них лидеры команды, получается. Надеюсь, эти спортсмены сохранятся, а Никита сможет им придать новый импульс, чтобы они проходили дальше. Пока их потолок — это четвертьфинал.

— Почему спортсмену с таким опытом не нашлось места в России? У нас изобилие специалистов?

— У нас не должно быть узконаправленных специалистов, как говорит Елена Валерьевна Вяльбе (президент Федерации лыжных гонок России. — NEWS.ru). У нас должны быть специалисты широкого профиля, которые будут бежать все дистанции. Для аналогии: на последнем чемпионате мира у норвежцев пять спортсменов специализировались в разных дисциплинах, и четверо из них стали сильнейшими в своей одной конкретно взятой дистанции, а мы остались без золотых медалей.

— То есть Никите как узкоспециализированному специалисту необходимо набираться ещё опыта?

— Речь в большей степени идёт о том, что спринтерской специализации у нас в стране сейчас нет. Хотя в этой ситуации, мне кажется, было бы правильным взять Никиту как раз именно под работу с отдельными спортсменами, чтобы они могли улучшить финиш. Даже наш лидер Александр Большунов не блистает на финише. Будь у него ещё и хороший финиш, то это был бы спортсмен, который бы приносил нам «золотые яйца». Медали, то есть.

— Сам Никита в интервью «Матч ТВ» сказал, что ему не поступало дельных предложений из России.

— В России ему поступали предложения из региональных команд. Знаю, что Московская область предлагала возглавить команду. Но сейчас очень трудно работать в региональном спорте. Ему бы там пришлось заниматься многими вопросами, так как его приглашали в качестве руководителя всех команд. А это больше организационная работа, чем тренерская. Он не захотел пойти на такую работу.

— Заглянем в будущее. Если у Крюкова всё получится в Китае, это откроет ему двери в России?

— Да, определённо, но нужно будет себя проявить.