Надаль и Пау Газоль собрали более €14 млн на борьбу с коронавирусом

https://static.news.ru/photo/5adb2fde-a8ea-11ea-9b27-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Испанский теннисист Рафаэль Надаль и испанский баскетболист Пау Газоль собрали более 14 миллионов евро для помощи людям, которыйе пострадали от коронавируса.

Газоль и Надаль совместно с Красным Крестом 26 марта запустили акцию #NuestraMejoVictoria. Изначально планировалось собрать 11 миллионов евро, сообщает Marca.

Ранее сербский теннисист Новак Джокович выступил с инициативой, предложив своим коллегам создать фонд помощи теннисистам, которые не входят в топ-250 рейтинга. Предполагается, что игроки будут перечислять средства обратно пропорционально своему рейтингу. Также в фонд инвестируют Ассоциация теннисистов-профессионалов (АТР) и организаторы турниров Большого шлема, писал NEWS.ru.