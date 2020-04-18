Теннисист Джокович предложил коллегам создать фонд помощи

Фото: Xinhua/Keystone Press Agency/Global Look Press

Бывшая теннисистка Мария Шарапова 4 апреля на своей официальной странице в социальной сети оставила личный номер телефона. Она сделала это для общения с фанатами во время карантина на фоне пандемии коронавирусной инфекции.

Экс-спортсменка напомнила, что неделю назад разговаривала с болельщиками в режиме видеоконфереции. Мой номер — 310-564-7981. Расскажите мне, что вы делаете, задайте вопросы или просто скажите «Привет», — написала теннисистка в...