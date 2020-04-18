Теннисист Джокович предложил коллегам создать фонд помощи

Сербский теннисист Новак Джокович выступил с инициативой. Он предложил своим коллегам создать фонд помощи теннисистам, которые не входят в топ-250 рейтинга.
Предполагается, что игроки будут перечислять средства обратно пропорционально своему рейтингу. Также в фонд инвестируют Ассоциация теннисистов-профессионалов (АТР) и организаторы турниров Большого шлема.
На данный момент предложения Джоковича поддержали Рафаэль Надаль и Роджер Федерер. По мнению первой ракетки, теннисисты, которые расположены низко в рейтинге, сильно пострадают из-за отмены матчей по причине пандемии.
NEWS.ru ранее писал, что из-за коронавируса организаторы турнира «Ролан Гаррос» приняли решение перенести состязание на осень.
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