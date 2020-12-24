Министр спорта России прокомментировал снос регбийного стадиона «Фили»

https://static.news.ru/photo/aafb501c-4687-11eb-a8fc-fa163e074e61_660.jpg Фото: minsport.gov.ru

Министр спорта России Олег Матыцин отреагировал на строительство гандбольного стадиона на месте регбийной арены в Филях в Москве.

Мы формировали вместе с главами регионов отношение к реконструкции и ремонту субъектов. Прежде чем принимать решение о строительстве, надо понимать общую картину. Наше видение — она должна быть нацелена на общедоступные виды спорта. В Москве хорошая обеспеченность, каждый год вводятся новые объекты. Когда речь идёт о перепрофилировании, то надо внимательно подходить к вопросам. Надо понимать, что мы потеряем и получим. Эта концепция должна согласовываться с регионами и федерациями. Я прошу внимательно подойти к решению, — сказал министр на пресс-конференции, посвящённой подведению итогов года.

Он добавил, что если есть недопонимание, то надо сделать опрос, как в цивилизованном обществе, и «дальнейшее решение должно быть открытым».

NEWS.ru неоднократно рассказывал о том, что госкорпорация «Роскосмос» намерена на месте регбийного стадиона Москвы с гигантской историей построить «Гандбол Арену». 17 ноября состоялось первое собрание по застройке стадиона «Фили» гандбольным центром. В интервью NEWS.ru председатель Высшего совета Федерации регби России (ФРР) Игорь Артемьев заявил, что постарается убедить не строить в Филях центр гандбола. Мэру Москвы Сергею Собянину ранее было передано ещё более 4 тыс. обращений с просьбой не сносить «Фили», писал NEWS.ru.

Кроме того, обсуждается возможность сноса спорткомплекса ЦСКА — Дворца спортивных единоборств и Дворца тенниса. Президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) и олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Михаил Мамиашвили выступил против сноса и передачи территорий частным застройщикам.