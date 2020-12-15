Собянину передано ещё более 4 тысяч обращений с просьбой не сносить «Фили»

https://static.news.ru/photo/06bdf544-3ebd-11eb-b04f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Депутат Совета депутатов района Филёвский парк Дмитрий Прохоров передал ещё более четырёх тысяч обращений граждан мэру Москвы Сергею Собянину о недопустимости снова регбийного стадиона в Филях.

Уверен что мы остановим строительный беспредел в районе. Нет уничтожению регбийного стадиона Фили, — написал Прохоров на своей странице в Facebook.

Ранее сообщалось, что более трёх тысяч подписей жителей района Фили против уничтожения регбийного стадиона были переданы мэру Москвы Сергею Собянину, руководителю Роскосмоса Дмитрию Рогозину, руководителю администрации президента Антону Вайно, заместителю председателя правительства Юрию Борисову и министру спорта Олегу Матыцину. Ранее против снова стадиона выступил глава управы района Филёвский Парк Роман Мирошниченко.

NEWS.ru неоднократно рассказывал о том, что госкорпорация «Роскосмос» намерена на месте регбийного стадиона Москвы с гигантской историей построить «Гандбол Арену». 17 ноября состоялось первое собрание по застройке стадиона «Фили» гандбольным центром. В интервью NEWS.ru председатель Высшего совета Федерации регби России (ФРР) Игорь Артемьев заявил, что постарается убедить не строить в Филях центр гандбола.