https://static.news.ru/photo/8cfd9f98-419c-11ea-9f6a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Javier Rojas/Keystone Press Agency/Global Look Press

Одну из площадей в итальянском городе Реджо-Эмилия будет названа в честь легенды «Лос-Анджелес Лейкерс» Коби Брайанта.

Новая площадь Реджо-Эмилии на улице Гуаско будет названа в честь Коби Брайанта. Он был одним из нас, начинал здесь играть в баскетбол, а его отец в это время выступал за главную команду, — написал глава города Лука Векки на страницу в Facebook, добавив, что 41-летний баскетболист называл этот город своим вторым домом.

Брайант родился в Филадельфии. Его отец Джо Брайант выступал за целый ряд итальянских клубов. Брайант-старший переехал в Италию, когда сыну было 6 лет, поэтому сын свободно овладел итальянским и испанским языками. После завершения спортивной карьеры он вернулся с семьёй в США.

41-летний атакующий защитник погиб в результате крушения личного вертолёта 26 января. Вместе со своей дочерью Джианной Марией Оноре он направлялся в академию на баскетбольную тренировку.

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В течение 20 сезонов Брайант защищал цвета одного клуба — «Лос-Анджелес Лейкерс», выиграл пять титулов чемпиона НБА и 18 раз принял участие в Матче звёзд.

Форвард клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс попросил Брайанта присматривать за ним, ранее писал NEWS.ru.