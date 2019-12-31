Фото: Xinhua/Global Look Press

Будущий президент Всемирного антидопингового агентства (WADA) Витольд Банька, который вступит в должность с 1 января 2020 года поблагодарил предшественника Крейга Риди и признался, что приложит максимум усилий для защиты чистых спортсменов.

Я сделаю все возможное, чтобы искоренить жульничество в спорте и защитить чистых спортсменов, — написал Банька на своей странице в Twitter.

78-летний Риди возглавлял организацию с 2014 по 2019 год. Ранее он подвёл итоги своей шестилетней работы на данном посту. По его словам, организация успешно справилась с российским допинговым кризисом.

Российская национальная антидопинговая организация (РУСАДА) приняла решение дисквалифицировать велосипедиста Валентина Попова, ранее писал NEWS.ru.

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