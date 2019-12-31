https://static.news.ru/photo/7b235d8e-2bc2-11ea-a4ad-fa163e074e61_660.jpg Фото: Xinhua/Global Look Press

Будущий президент Всемирного антидопингового агентства (WADA) Витольд Банька, который вступит в должность с 1 января 2020 года поблагодарил предшественника Крейга Риди и признался, что приложит максимум усилий для защиты чистых спортсменов.

Я сделаю все возможное, чтобы искоренить жульничество в спорте и защитить чистых спортсменов, — написал Банька на своей странице в Twitter.

Sport is most probably the last idea with the power to unite people, but only if it’s clean! I’ll do my best to eradicate cheats from sport and to protect clean athletes! Sir Craig Reedie, thank you for your mission. @wada_ama pic.twitter.com/oc8alY8mdM — Witold Bańka (@WitoldBanka) 31 декабря 2019 г.

78-летний Риди возглавлял организацию с 2014 по 2019 год. Ранее он подвёл итоги своей шестилетней работы на данном посту. По его словам, организация успешно справилась с российским допинговым кризисом.

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