БК ЦСКА и «Химки» можно допускать на матчи Единой лиги ВТБ 25% зрителей

https://static.news.ru/photo/1a12a3fc-f821-11ea-887c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Генеральный директор Единой лиги ВТБ по баскетболу Илона Корстин рассказала об изменениях нового сезона 2020/21 из-за коронавируса.

Нам пришлось адаптироваться, сезон будет очень сложным. Мы разработали ряд требований и рекомендаций, — сказала она на пресс-конференции.

По словам Корстин, в чистой зоне (площадка, раздевалки, судейские раздевалки) могут находиться не более 100 человек, которые сдадут успешный тест на коронавирус не позднее, чем за 72 часа до матча.

Мы заботимся о здоровье участников, поэтому мы хотим обезопасить всех чистой зоной. Наличие масок и перчаток, измерение температуры при входе в арену обязательны, — сказала гендиректор лиги.

Другие изменения связаны с допуском зрителей на трибуны. Как отметила Корстин, у каждого региона есть свои рекомендации от Роспотребнадзора, они варьируются от 10% до 50%.

ЦСКА и «Химкам» можно допускать 50% зрителей, но фактически это не получается. Либо 25%, либо треть. В Нур-Султане (Казахстан) зрители вообще запрещены , — заключила Корстин.

Ранее NEWS.ru Совет Единой лиги ВТБ утвердил состав участников, формат и регламент чемпионата-2020/21. Совет принял решение начать сезон-2020/21 20 сентября. В нём примут участие 13 команд. По итогам регулярного сезона определятся восемь лучших клубов лиги, а победитель будет выявлен в серии плей-офф до трёх побед по схеме 2-2-1.