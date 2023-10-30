В Палестине рассказали о вовлеченности военных США в конфликт в Газе Палестинский дипломат Харфи: военные США участвуют в боях на стороне Израиля

Фото: U.S. Army/Keystone Press Agency/Global Look Press

США не только оказывают поддержку Израилю в конфликте с движением ХАМАС, но и непосредственно участвуют в боевых действиях, заявил РИА Новости бывший посол Палестины во Франции Салман Харфи. По его словам, Вашингтон направляет в Газу свои военные кадры.

Они не только поддерживают (Израиль. — NEWS.ru), но и участвуют в войне против палестинского народа. США направляют военные кадры на местность. Они вовлечены в военные действия на местах в Газе, — сказал Харфи.

Помощник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Израиль должен применять полученное от США оружие, придерживаясь законов войны. Он подчеркнул, что аналогичные требования Вашингтон предъявляет ко всем странам, которым оказывает военную помощь.

Ранее Израиль через посредничество Египта и Катара предложил ХАМАС установить режим прекращения огня в обмен на освобождение всех заложников, но палестинская группировка отказалась. Кроме того, Тель-Авив в качестве условия потребовал вернуть тела погибших пленных. ХАМАС, в свою очередь, потребовало установить длительное перемирие для ведения переговоров об освобождении заложников. Израиль отклонил это предложение.