https://static.news.ru/photo/24be9b76-de3c-11e9-8bf3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Diego Cupolo/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Вопросы безопасности российских туристов обсудил посол РФ в Турции Алексей Ерхов с властями Антальи. Информацию об этом озвучили в дипмиссии Москвы в Анкаре.

Посол России в Турции Алексей Ерхов провел встречи с губернатором и мэром Антальи Муниром Каралоглу и Мухиттином Бёджеком, — цитирует сообщение РИА Новости .

На встрече обсуждались вопросы безопасности российских туристов на курортах Турции, а также межрегиональное взаимодействие.

Ранее Ерхов сообщал, что нынешний турсезон «оказался очень тяжёлым» в плане ЧП с российскими туристами на юге страны. Всего, по его данным, зафиксировано 88 летальных случаев, а также около 40 фактов медицинской эвакуации.

Как писал News.ru, по состоянию на 22 сентября восемь россиян оставались на лечении в больницах после ДТП с автобусом в провинции Анталья. До этого, 16 сентября, гражданин России скончался в турецком городе Серик.

Кроме этого, дети из РФ пострадали в отеле в населённом пункте Кессель. Повар гостиницы ошибся во время кулинарного шоу и плеснул горящим маслом на отдыхающих. Ожоги получили восемь человек. Отец несовершеннолетних отказался предъявлять претензии гостинице, так как администрация оплатила лечение и билеты в Россию.