Двое детей, которых случайно облили горящим маслом на отдыхе в Турции, доставили в Екатеринбург.
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В аэропорту их забирала машина медицины катастроф. Ситуация находится под личным контролем губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева.
Отец детей рассказал, что старший ребёнок чувствует себя лучше. Младший жалуется на боли в ноге, но раны заживают.
Как сообщал News.ru, инцидент произошёл в отеле в населённом пункте Кессель. Повар гостиницы ошибся во время кулинарного шоу и плеснул горящим маслом на отдыхающих. Пострадали восемь человек. Отец детей отказался предъявлять претензии отелю, так как администрация оплатила лечение и билеты в Россию.