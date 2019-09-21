https://static.news.ru/photo/22318f20-dc76-11e9-8b03-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Двое детей, которых случайно облили горящим маслом на отдыхе в Турции, доставили в Екатеринбург.

Об этом URA.RU рассказал глава пресс-службы областного минздрава Константин Шестаков. По его словам, мальчиков в возрасте трёх и пяти лет отвезли в городскую больницу № 9. В настоящий момент им оказывается вся необходимая помощь. Жизни детей ничего не угрожает.

В аэропорту их забирала машина медицины катастроф. Ситуация находится под личным контролем губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева.

Отец детей рассказал, что старший ребёнок чувствует себя лучше. Младший жалуется на боли в ноге, но раны заживают.

Как сообщал News.ru, инцидент произошёл в отеле в населённом пункте Кессель. Повар гостиницы ошибся во время кулинарного шоу и плеснул горящим маслом на отдыхающих. Пострадали восемь человек. Отец детей отказался предъявлять претензии отелю, так как администрация оплатила лечение и билеты в Россию.