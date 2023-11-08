Газа не достанется никому: новости о войне Израиля и Палестины к этому часу Блинкен: ни ХАМАС, ни Израиль не смогут управлять Газой в будущем

Фото: Sina Schuldt/dpa/Global Look Press

Энтони Блинкен

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил на пресс-конференции в рамках визита в Японию, что ни палестинское движение ХАМАС, ни Израиль не смогут управлять сектором Газа после завершения боевых действий.

В то же время координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби сообщил, что повторная оккупация сектора Газа израильской армией станет неправильным поступком. Он отметил, что в настоящее время активно ведутся дискуссии о судьбе жителей анклава после окончания войны.

О том, что произошло в зоне обострения военного конфликта на Ближнем Востоке к утру 8 ноября, читайте в материале NEWS.ru.

ЦАХАЛ ликвидировала разработчика вооружений ХАМАС

Утром 8 ноября пресс-служба армии обороны Израиля сообщила, что военнослужащие ликвидировали главу отдела вооружений и промышленности ХАМАС Мохсена Абу Зину. Он считался ведущим разработчиком оружия, а также экспертом по стратегическим вооружениям и ракетам. Кроме того, израильская армия в ночь на 8 ноября уничтожила несколько «террористических ячеек».

Телеканал Al Jazeera сообщил, что военные ЦАХАЛ нанесли удар по жилому дому в лагере беженцев Нусейрат в центре сектора Газа. В результате атаки погибли 18 человек, среди них не менее 10 детей, отмечает канал.

На юге Ливана артиллерия ЦАХАЛ ударила по восьми поселкам в ответ на обстрелы шиитского движения «Хезболла». Позднее пресс-служба израильской армии сообщила о ранении двух военнослужащих в результате ударов ливанской группировки в районе населенного пункта Довев на севере еврейского государства. Пострадавших госпитализировали, они получили ранения легкой и средней степени тяжести.

Сторонники вооруженного крыла «Хезболлы», в свою очередь, заявили о 119 подбитых израильских танках Merkava с начала вооруженного конфликта.

Страны «Большой семерки» осудили ХАМАС и Армию обороны Израиля

По итогам встречи министров иностранных дел стран «Большой семерки» в Токио была опубликована совместная декларация по войне на Ближнем Востоке. Согласно документу, члены объединения не поддержали ни одну из сторон конфликта. Они осудили действия ХАМАС и армии обороны Израиля.

В частности, страны G7 заявили о неприемлемости ударов палестинского движения по Израилю, нанесенных 7 октября. Министры G7 заявили о подготовке санкций и других мер против палестинской группировки, чтобы предотвратить ее финансирование. Они также призвали к освобождению всех заложников без предварительных условий.

Помимо этого, члены объединения осудили акты насилия израильских поселенцев по отношению к палестинцам. По их мнению, такие действия подрывают безопасность на Западном берегу реки Иордан, а также препятствуют установлению прочного мира.

Главы МИД G7 подчеркнули, что конфликт на Ближнем Востоке можно урегулировать, руководствуясь принципом двух государств, одно из которых — независимая Палестина. Члены «Большой семерки» обязались приложить усилия для возвращения сторон конфликта к широкому мирному процессу.

Фото: Sina Schuldt/dpa/Global Look Press Встреча министров иностранных дел стран «Большой семерки» (G7) в Токио

В ООН назвали действия Израиля военным преступлением

Спецдокладчик ООН по вопросу о праве на достаточное жилище Балакришнан Раджагопал заявил, что действия израильской армии в секторе Газа, которые ведут к разрушению жилых домов и инфраструктуры, необходимо расценивать как военное преступление. По его словам, если бомбардировки направлены против гражданского населения, то они также приравниваются к преступлениям против человечности.

Он отметил, что систематические бомбардировки гражданской инфраструктуры строго запрещены международным гуманитарным правом. В результате обстрелов города становятся непригодными для жизни, добавил спецдокладчик ООН.

Заместитель премьер-министра Бельгии Петра де Суттер призвала к рассмотрению вопроса о введении санкций против Израиля из-за ударов армии этой страны по гуманитарным объектам в секторе Газа. Она предложила приостановить соглашение об ассоциации Европейского союза и Израиля, а также ввести полный запрет на импорт продукции с палестинских территорий, контролируемых израильтянами.

Политик также выступила за запрет въезда в Бельгию агрессивных израильских поселенцев, политиков и военнослужащих, отвечающих за действия еврейского государства в анклаве.

В Иране заявили, что Израиль обладает ядерным оружием

Глава Организации по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) Мохаммад Эслами сообщил, что Израиль фактически признался в том, что обладает ядерным оружием. Тель-Авив угрожает им угнетенному и невинному народу в секторе Газа, добавил он. Таким образом Эслами отреагировал на заявление израильского министра по делам Иерусалима и наследию Амихая Элияху о возможном ядерном ударе по анклаву.

Эслами обратился к МАГАТЭ и генеральному директору агентства Рафаэлю Гросси с просьбой внимательно отнестись к заявлениям официальных лиц Израиля.

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