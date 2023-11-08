В США заявили о недопустимости повторной оккупации Газы Кирби: повторная оккупация Газы Израилем станет неправильным поступком

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Повторная оккупация сектора Газа израильской армией станет неправильным поступком, заявил координатор Белого дома по стратегическим коммуникациями Джон Кирби. По его словам, которые приводит The New York Times, в настоящее время активно ведутся обсуждения по поводу судьбы анклава после окончания войны.

Мы ведем активные дискуссии с нашими израильскими коллегами о том, как выглядит постконфликтная Газа. Президент придерживается своей позиции, согласно которой повторная оккупация израильскими силами — это неправильный поступок, — сказал Кирби.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил, что его страна будет нести общую ответственность за управление сектором Газа и обеспечение там безопасности после завершения конфликта. Он отметил, что это будет продолжаться неопределенное количество времени.

До этого Нетаньяху заявлял, что Израиль согласится на гуманитарное перемирие в секторе Газа только при освобождении заложников. По его словам, израильская армия действует в полную силу, Тель-Авив выступает против передачи топлива и финансовой помощи палестинскому анклаву. Согласно данным представителей ХАМАС, в секторе Газа на сегодняшний день находятся порядка 200–250 пленных.