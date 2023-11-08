ЦАХАЛ воюет в сердце Газы: новости о войне Израиля и Палестины к этому часу Глава Минобороны Израиля Галант: ЦАХАЛ ведет бои в сердце Газы

Фото: 2023 IMAGO/Bashar Taleb apa/Global Look Press

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) ведет бои в самом центре города Газы, заявил глава Минобороны Израиля Йоав Галант. По его словам, сухопутные войска координируют свои действия с военно-воздушными и военно-морскими силами.

Глава Минобороны Израиля назвал сектор Газа «крупнейшей террористической базой, когда-либо созданной человечеством». Он отверг возможность объявления гуманитарных перемирий до тех пор, пока палестинские группировки не освободят более 240 заложников. Галант отметил, что международное давление на Израиль будет расти, но Тель-Авив продолжит свои военные операции до достижения полной победы над ХАМАС.

О том, что произошло в зоне обострения военного конфликта на Ближнем Востоке днем 7 ноября, читайте в материале NEWS.ru.

Израиль назвал условия для прекращения огня

И врагам, и союзникам следует знать, что огонь в Секторе Газа не прекратится, пока не освободят всех заложников, заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Он подчеркнул, что также до этого момента «не будет ввоза топлива». Кроме того, рабочим из сектора Газа не дадут разрешения на въезд, отметил министр.

США призвали сделать паузу в боях, реакция Палестины

Президент США Джо Байден призвал премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху согласиться на паузу в боях. Чиновники пояснили, что перерыв позволил бы сдвинуть с мертвой точки вопрос освобождения заложников ХАМАС.

По имеющейся информации, предложено прекратить огонь хотя бы на три дня. Такой срок выбран с учетом того, что сейчас США, Израиль и Катар обсуждают предложение, согласно которому палестинское движение освободит 10–15 пленных, а паузой воспользуется для верификации их личностей и передачи списка имен тех, кого движение удерживает.

США призывают к прекращению огня в секторе Газа, однако этого недостаточно, заявил премьер-министр Палестины Мухаммед Штайе. По его словам, ситуация в регионе все больше похожа на геноцид, поэтому одни лишь гуманитарные призывы не исправят положение.

«Хезболлу» предостерегли от вступления в конфликт, закрытие больниц в Газе

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху предостерег движение «Хезболла» из Ливана от вступления в полномасштабный конфликт. По словам израильского лидера, подобное решение станет роковой ошибкой для этой организации.

Он также пообещал решительно ответить на любую атаку со стороны Ливана. Премьер-министр отметил, что уже было уничтожено много целей и боевиков «Хезболлы» в ходе обменов ударами.

Порядка 18 больниц прекратили работу в секторе Газа, который регулярно подвергается обстрелам со стороны израильской армии, сообщили в управлении больниц палестинского анклава. Там уточнили, что ситуация с оказанием медицинской помощи раненым стала «катастрофической».

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