«Все очень плохо»: русскоговорящий палестинец рассказал о ситуации в Газе Нур Салиби: люди стараются помогать друг другу, пускают пострадавших к себе

Фото: IMAGO/Photo by Bashar Taleb apa/Global Look Press

Месяц продолжается война между Израилем и сектором Газа. За это время потери среди населения палестинского анклава составили более 10 тыс. убитыми, а у Израиля — около 3,5 тыс. Пока ЦАХАЛ (армия обороны Израиля) ведет наземную военную операцию по полному уничтожению палестинского освободительного движения ХАМАС, NEWS.ru удалось ненадолго связаться с русскоговорящим палестинцем из Газы Нуром Салиби.

Нур родился и рос в России, но незадолго до начала боевых действий вместе с отцом отправился к родственникам в Газу и с тех пор находится там. Накануне разговора с NEWS.ru у Нура погиб отец, но он согласился рассказать, как сейчас обстоят дела в самой горячей точке Планеты.

— Поступают сообщения об отключении интернета и связи в Газе? Как с этим обстоят дела?

— Все очень плохо, в том числе со связью. Интернета в большинстве районах Газы нет, а сотовая связь — как получится, иногда работает, иногда нет, но чаще всего сеть не ловит.

— Как обстоят дела с водой и едой? Работают ли магазины?

— Кто что успел собрать в первые дни, на то и выживает. В магазинах практически пусто, приходится очень сильно экономить. Обычно первым делом с утра люди идут набирать воду. Она поступает на протяжении только 2 часов в день. Только после этого уже завтракают. Приемы пищи все одинаковые. Обычной еды нет, поэтому на завтрак, обед и ужин у нас одни и те же консервы. Правда, и их запасы начинают заканчиваться

— Что с электричеством, как люди заряжают технику?

— Электричества нет уже более 2 недель. Чтобы заряжать телефоны, люди ходят в больницы, где стоят дизельные генераторы. Топливо в них тоже уже на исходе.

— Что происходит в Газе ночью?

— Ночью вся семья собирается в одной комнате и ложится там спать. Чаще всего выбирается та комната, в которой нет окон и которая находится в центре дома.

— Как обстоят дела с медицинской помощью, больницами, помощью раненым?

— С медициной все очень сложно. Медиков не хватает, спасателей не хватает. Мирные жители после обстрела идут вместе с медиками вытаскивать людей из-под завалов

— Что вы делаете, когда начинается обстрел? Есть ли укрытия, убежища, безопасные зоны?

— Мы узнаем об обстрелах уже после того, как упадет первая ракета и мы услышим звук взрыва, так как систем тревоги у нас нет. Да и смысла их включать особо нет. На них нужно тратить электричество, а безопасных зон и убежищ, где можно было бы укрыться после предупреждения, все равно нет.

После начала обстрела мы просто сидим и ждем, когда все закончится. Люди уже привыкли к этому и просто сидят без какой либо особой реакции.

— Что простые жители Газы говорят о наземной операции Израиля?

— Мы все еще думаем, что полноценной наземной операции как таковой не будет. До сих пор армия Израиля даже не вошла внутрь густонаселенных районов Газы и уже несет большие потери.

— Как жители Газы помогают друг другу в это непростое время? Есть ли какие-то инициативы по взаимной помощи?

— Люди стараются помогать друг другу после обстрелов, вытаскивают жертв из-под завалов, а если дом соседей пострадал, то пускают их к себе.

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