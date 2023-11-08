Стало известно, сколько больниц в Газе закрылись из-за обстрелов ЦАХАЛ Al Jazeera: 18 больниц прекратили работу в секторе Газа из-за обстрелов ЦАХАЛ

Фото: AHMED ZAKOT/Keystone Press Agency/Global Look Press

Порядка 18 больниц прекратили работу в секторе Газа, который регулярно подвергается обстрелам израильской армии, сообщили Al Jazeera в управлении больниц палестинского анклава. Там уточнили, что ситуация с оказанием медицинской помощи раненным стала «катастрофической».

В секторе Газа прекратили работу 18 больниц, в том числе 8 государственных. Ситуация в больницах сектора Газа катастрофическая, ее невозможно описать, особенно в северных районах <...> Больницы в северной части сектора Газа страдают от нехватки лекарств, продуктов питания, топлива, — подчеркнул источник телеканала.

Ранее Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам потребовало прекратить огонь в конфликтом регионе, отметив, что с момента эскалации было разрушено более 100 медучреждений. Наиболее резонансные обстрелы медицинской инфраструктуры произошли 29 октября и 6 ноября на севере анклава, когда ЦАХАЛ практически полностью уничтожила больницу «Аль-Кудс». Кроме того, Израиль разрушил единственную психиатрическую больницу в Газе.

Также 3 ноября ЦАХАЛ нанесла удар по территории, прилегающей к центральной больнице «Аль-Шифа». Раненых палестинцев в машинах скорой помощи должны были отвезти к КПП «Рафах» на границе с Египтом, но в результате атаки порядка 15 пациентов погибли. Директор медицинского комплекса назвал атаку настоящим преступлением. Разбомбленная колонна скорой помощи двигалась по согласованию с Красным Крестом, подчеркнул он.