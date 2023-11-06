ЦАХАЛ разбомбила психиатрическую больницу в Газе МИД Палестины: Израиль нанес удар по единственной психбольнице в Газе

Фото: Israel Defense Forces/XinHua/Global Look Press

Израиль нанес авиаудар по единственной психиатрической больнице в Газе, заявила пресс-служба МИД Палестины. Также был нанесен удар по офтальмологической больнице.

Израильские оккупационные самолеты нанесли удар по единственной психиатрической больнице в секторе Газа, а также по офтальмологической больнице, — сообщили в МИД.

Ранее Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам потребовало прекратить огонь в конфликтом регионе, отметив, что с момента эскалации было разрушено более 100 медучреждений. По данным международной организации, за месяц в зоне конфликта погибли 88 сотрудников ООН. К утру 6 ноября за сутки при обстрелах Газы погибли более 200 человек, сообщали в местном Минздраве.

Наиболее резонансный обстрел медицинской инфраструктуры произошел 29 октября на севере анклава. ЦАХАЛ разбомбила больницу «Аль-Кудс». В палестинском Красном Полумесяце отмечали, что в здании больницы укрывались свыше 12 тысяч человек. Эвакуировать по требованию Израиля такое количество людей, не подвергая их жизни опасности, было невозможно.