В ООН заявили о крупнейших потерях в организации из-за конфликта в Газе Число погибших сотрудников БАПОР в секторе Газа достигло 88

Фото: Adel Al Hwajre/Keystone Press Agency/Global Look Press

Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам (БАПОР) с 7 октября лишилось 88 сотрудников, говорится в совместном заявлении глав гуманитарных ведомств ООН, опубликованном на платформе IASC. Это является антирекордом за всю историю наблюдения международной организации за военными конфликтами.

С 7 октября были убиты десятки сотрудников гуманитарных организаций, в том числе 88 коллег БАПОР — это самое большое число погибших сотрудников ООН, когда-либо зарегистрированное в одном конфликте, — говорится в совместном заявлении.

Также сообщается о более чем 100 нападениях на медицинские учреждения, а 2,2 млн палестинцев лишены еды, воды, медикаментов, электричества и топлива. Представители стран в ООН потребовали немедленно прекратить нарушения международных гуманитарных правил при ведении военных действий.

Мы возобновляем наш призыв к немедленному и безоговорочному освобождению всех гражданских лиц, находящихся в заложниках. Гражданские лица и инфраструктура, на которую они полагаются, включая больницы, приюты и школы, должны быть защищены, — заявлено в обращении.

Ранее посол Израиля в США Майкл Герцог заявлял, что военная операция в секторе Газа будет продолжаться, пока движение ХАМАС не лишится возможности осуществлять вылазки. В анклаве, согласно его мнению, находится один из крупнейших террористических комплексов, где базируются десятки тысяч ракет, а протяженность тоннелей под территорией превышает 500 километров.