Израиль обстрелял территорию вокруг больницы «Аль-Кудс» в Газе Al Jazeera: ЦАХАЛ обстреляла территорию вокруг больницы «Аль-Кудс» в Газе

Фото: Yasser Qudih/XinHua/Global Look Press

Израильская армия вечером 6 ноября нанесла удары по территории вокруг больницы «Аль-Кудс» в районе Тель-аль-Хава на севере сектора Газа, сообщает катарский телеканал Al Jazeera. По его данным, сведений о пострадавших пока нет.

Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам ранее потребовало прекратить огонь в конфликтом регионе, отметив, что с момента эскалации было разрушено более 100 медучреждений. Наиболее резонансный обстрел медицинской инфраструктуры произошел 29 октября на севере анклава, когда ЦАХАЛ разбомбила больницу «Аль-Кудс». По данным международной организации, за месяц в зоне конфликта погибли 88 сотрудников ООН. К утру 6 ноября за сутки при обстрелах Газы погибли более 200 человек, сообщали в местном Минздраве.

Ранее сообщалось, что 3 ноября Израиль нанес удар по территории, прилегающей к центральной больнице «Аль-Шифа» в Газе. Тогда погибли не менее 15 человек. Раненых палестинцев в машинах скорой помощи должны были отвезти к КПП «Рафах» на границе с Египтом. Удар израильскими силами был нанесен рядом со входом в больницу. Директор медицинского комплекса назвал удар настоящим преступлением. Разбомбленная колонна скорой помощи двигалась по согласованию с Красным Крестом, отметил он.