Израиль нанес удар по больнице в Газе Al Jazeera: при израильском ударе по больнице в Газе погибли не менее 15 человек

Фото: Abed Rahim Khatib/dpa/Global Look Press

Израиль нанес удар по территории, прилегающей к центральной больнице «Аш-Шифа» в Газе, сообщает телеканал Al Jazeera. Отмечается, что погибли не менее 15 человек.

Удар израильскими силами был нанесен рядом с входом в больницу, — передает телеканал.

Сообщается, что в том месте раненых палестинцев ожидали машины скорой помощи. Они должны были отвезти их к КПП «Рафах» на границе с Египтом.

При этом корреспондент RT Мустафа аль-Байд уточнил с места событий, что сотни людей пострадали и погибли. Он добавил, что предварительной информации, удар нанес израильский беспилотник.

17 октября был произведен удар по баптистской больнице «Аль-Ахли». В результате погибли несколько сотен человек. Израиль утверждает, что ответственность за это лежит на боевиках движения «Исламский джихад» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена), а ХАМАС и «Исламский джихад» в свою очередь обвиняют ЦАХАЛ. После инцидента по арабским странам прокатилась волна протестов, а президент Палестины Махмуд Аббас объявил трехдневный траур по погибшим.

Позднее сообщалось, что причиной взрыва в больнице «Аль-Ахли» стало падение части ракеты, запущенной с территории сектора Газа и развалившейся в воздухе. К такому выводу пришли в Associated Press (AP) после анализа видеозаписей происшествия.